Publié par ALEXIS le 25 mars 2023 à 15:53

Dans ses confidences sur la vente de l’ OL à John Textor, Aulas révèle qu’il a été surpris par le départ rapide de son associé Jérôme Seydoux.

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, n’en veut pas à Jérôme Seydoux pour avoir vendu ses parts, il lui reproche surtout le timing avec lequel il a annoncé sa décision de quitter le groupe. En effet, Pathé et IDG Capital ont décidé de céder leurs parts en mars 2022 et partir ainsi de l'Olympique Lyonnais.

Après des négociations qui ont trainé, John Textor (57 ans) est devenu officiellement l'actionnaire majoritaire d' OL Groupe en décembre 2022. Le président du club rhodanien estime avoir été « acculé » par la décision du patron de Pathé, Jérôme Seydoux.

« Disons que vendre pour vendre, ce n’est pas ça qui m’a embêté. Ce sont plus les conditions après 21 ans de cohabitation », a-t-il regretté dans son entretien avec Olympique et Lyonnais.

OL : Aulas lâché par Seydoux sur le projet de l'Arena

OL Groupe avait un gros projet en cours quand Pathé et IDG Capital ont décidé de quitter la holding. Et cela n’est pas du gout de Jean-Michel Aulas qui s’est vu lâcher par ses associés, surtout le milliardaire de 82 ans.

« On était dans la construction de l’Arena et lui-même (Jérôme Seydoux, ndlr) a retiré son engagement sur ce projet qui était très important pour l’Olympique Lyonnais, du modèle qu’on a essayé de développer », a souligné le dirigeant rhodanien.

Néanmoins, ce dernier comprend un peu la situation difficile qui a poussé son associé au départ. « La Covid a provoqué des syndromes terribles dans les organisations, les hommes, la mentalité et la capacité de réaction. On peut dire que c’est la pandémie qui l’a amené à prendre cette position. La dernière ligne droite a été difficile sûrement pour lui, mais encore plus pour moi », a expliqué Aulas.

Les travaux de la ''LDLC Arena'' ont débuté en janvier 2022. Cette nouvelle salle multifonctionnelle, portée par OL Groupe, est située à proximité du Groupama Stadium, dans l’est de la métropole de Lyon.