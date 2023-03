Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2023 à 18:53

Priorité de Luis Campos pour le prochain mercato estival du PSG, le milieu offensif portugais Bernardo Silva a fait le point sur sa situation avec Manchester City.

Deuxième de Premier League, et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester City pourrait perdre plusieurs éléments de son effectif lors du prochain mercato estival. C’est le cas notamment de Bernardo Silva. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de l’AS Monaco est placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone ainsi que du Real Madrid.

À la base de son arrivée à Monaco, Luis Campos aimerait le convaincre de rejoindre son ancien coéquipier Kylian Mbappé au PSG. Et les 80 millions d’euros fixés par les Citizens pour le laisser partir ne décourageraient pas vraiment le Champion de France en titre. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir durant l’intersaison, le compatriote de Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur les nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet.

PSG Mercato : Bernardo Silva reste concentré sur Man City

Courtisé par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Real Madrid, Bernardo Silva refuse de se laisser emporter par les nombreuses rumeurs autour de son avenir. À trois mois de la fin de saison, l’international portugais de 28 ans préfère rester concentré sur son club et attendre l’été pour se pencher sur sa situation personnelle. Interrogé par Arab News, le protégé de Pep Guardiola a déclaré :

« honnêtement, tout ce qui est dit ne m'affecte pas. J'essaie de faire de mon mieux et ensuite ce qui arrivera arrivera. Il reste trois mois de compétition et tant de choses importantes pour lesquelles nous pouvons nous battre, comme la Ligue des champions, que nous avons toujours voulu gagner. Même si nous gagnons cette Premier League, c'est cinq sur six saisons, ce qui est une grande réussite, et la FA CUP que nous n'avons remportée qu'une seule fois depuis que je suis ici. »