Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2023 à 12:06

Depuis l’arrivée de QSI, les supporters ont souvent reproché à la direction le fait que le PSG perdait son identité. Le CUP veut voir Nasser Al-Khelaïfi pour en parler.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris a assuré le Paris Saint-Germain de son soutien pour le reste de la saison. Surtout qu’il y a un onzième titre de Ligue 1 en jeu.

« Les saisons passent et se ressemblent…. Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets (…) Nous avons décidé de maintenir pour l’heure notre soutien en tribune, les joueurs n’ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d’un effectif mal construit, d’une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif », écrit notamment le CUP dans son communiqué. Face aux échecs répétitifs des Rouge et Bleu, le puissant groupe de supporters veut également discuter avec le président Nasser Al-Khelaïïfi.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à échanger avec le CUP ?

Comme souvent, le CUP s’est montré très critique envers la direction du Paris Saint-Germain. Le groupe de supporters parisiens a notamment demandé à avoir un rendez-vous avec Nasser Al-Khelaïfi afin « d’exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifié dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années. »

Le premier groupe de fans du club de la capitale française a également critiqué le système de Ticketplace, mis en place pour la revente de billets pour les matches au Parc des Princes. Un système qui « conduit à une hausse sans précédent du prix des billets et prive le Parc des Princes d’une frange populaire de supporters du PSG au profit de touristes et autres VIP. »