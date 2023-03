Publié par ALEXIS le 24 mars 2023 à 22:34

Varane a fait une grande annonce relative à son retour au RC Lens, son club formateur. Cela, quelques semaines après sa retraite de l’Équipe de France.

Raphaël Varane a fait un gros clin d’oeil au RC Lens, le club où il a été formé, puis lancé en Ligue 1, avant son transfert au Real Madrid. Le défenseur central des Red Devils, qui a pris sa retraite internationale après la finale perdue en coupe du monde face à l’Argentine, songe également à la fin de sa carrière en club.

À 30 ans bientôt (le 25 avril), il hésite encore entre les trois clubs dont il a défendu les couleurs. « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit au RCL », a-t-il indiqué dans un entretien avec GQ. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou au RC Lens ».

RC Lens Mercato : Raphaël Varane se donne un temps de réflexion

Sous contrat à Manchester United jusqu’à fin juin 2025, Raphaël Varane a encore deux saisons devant lui avant de décider de son avenir. Une décision qu’il compte évidemment prendre, après une réflexion mûrie.

« Depuis que j’ai sept ans, je joue au foot alors forcément il y a une petite appréhension, mais pas de crainte. Comme chaque décision importante dans la vie, ça nécessite de mûrement réfléchir et ça va se faire étape par étape », a expliqué le champion du monde 2018, qui évoque sa future décision comme « une sérieuse option ».

Pour mémoire, Raphaël Varane avait 18 ans quand il a quitté le RC Lens en juillet 2011 pour rejoindre le Real Madrid, à la suite d'un transfert estimé à 11 M€. Il avait disputé seulement 23 matchs en Ligue 1 avec les Sang et Or, lors de l’exercice 2010-2011, avant son départ. Après 10 saisons à Madrid (2011-2021), le Français a signé à Manchester United en aout 2021, contre 40 M€.