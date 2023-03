Publié par ALEXIS le 27 mars 2023 à 11:31

Damien Bridonneau, ancien défenseur de l’ ASSE, a annoncé la couleur avant d'affronter Niort. Il espère une victoire de Saint-Etienne comme à l’aller.

Damien Bridonneau a joué en deuxième division avec l’ ASSE. Il avait contribué au retour du club ligérien dans l’élite, à l’issue de la saison 2003-2004. L’ancien arrière droit de l’AS Saint-Etienne n’avait cependant pas joué avec les Verts en Ligue 1.

En fin de contrat, il n’avait pas été prolongé et évoque la raison dans Le Progrès.« À l’ ASSE, tout le monde sait qu’Élie Baup tournait autour du club. Si Frédéric Antonetti ne part pas, je reste… » Malgré tout, il garde un grand souvenir de cette saison unique sous le maillot des Verts. « J’ai connu deux montées coup sur coup avec le Mans (en 2003), l’autre avec Saint-Etienne. Mais la plus forte reste cette avec les Verts », a confié le footballeur reconverti dans le bâtiment.

ASSE : Damien Bridonneau espère une victoire de Saint-Etienne contre Niort

Natif de Niort et ancien joueur des Chamois (1994-2000), Damien Bridonneau n'en reste pas moins un supporter de l’ ASSE. Il suit les résultats des Verts depuis la Corse. Il était ainsi présent à Furiani en janvier, lors de la dernière défaite de l’ ASSE (2-0) en Ligue 2, le 31 janvier dernier.

À cette occasion, il avait encouragé l' ASSE. « Je leur avais dit de ne pas lâcher en janvier. Si tu veux remonter en Ligue 1, il te faut des tauliers de Ligue 2. » Et Damien Bridonneau a été entendu par les joueurs de Laurent Batlles. Depuis la défaite à Bastia, ils n’ont plus perdu de match. Ils sont sur une série de 4 victoires et 3 nuls consécutifs.

À quelques jours du match de la 29e journée contre Niort, l’ancien défenseur veut voir l’ ASSE poursuivre sa série positive. « Le match aller à Niort avait constitué un déclic, j’espère que le retour confirmera le renouveau », a-t-il déclaré. Pour rappel, les Verts avaient battu Niort 0-1 le 16 janvier, lors de la 19e et dernière journée de la phase aller du championnat.