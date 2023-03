Publié par Enzo Vidy le 27 mars 2023 à 17:31

Alors que l' ASSE reçoit Niort samedi prochain, le défenseur des Chamois, Bryan Passi, s'est blessé avec sa sélection, et pourrait manquer la rencontre.

L' ASSE va entamer la dernière ligne droite de son opération maintien samedi prochain. Auteur d'une bonne deuxième partie de saison jusqu'à maintenant, les hommes de Laurent Batlles vont devoir rester solides pour ne pas avoir de mauvaise surprise à l'issue de l'exercice. Invaincue depuis le 31 janvier dernier et une défaite à Bastia (2-0), l' ASSE reste sur 3 matches nuls consécutifs, le dernier remontant au 18 mars au stade Océane face au Havre (2-2), leader du championnat. Au classement, les Verts sont 12es, mais n'ont que deux points d'avance sur la zone de relégation.

Pour les retrouvailles avec la Ligue 2 samedi après-midi, Laurent Batlles et ses hommes seront opposés à Niort, lanterne rouge du championnat. Une rencontre qui se fera sans Thomas Monconduit et Léo Pétrot côté ASSE, tous les deux suspendus. En revanche, Aïmen Moueffek devrait être opérationnel pour cette affiche, lui qui est absent depuis plusieurs matches à cause d'une blessure à la cuisse. En ce qui concerne Niort, les absences sont nombreuses pour le déplacement à Geoffroy-Guichard, et une nouvelle blessure est intervenue pour un défenseur appelé en sélection.

ASSE-Niort : Bryan Passi blessé et absent à Saint-Etienne ?

En plus de Bilal Boutobba, Charles Kaboré et Ibrahima Conté, tous les trois suspendus, Niort pourrait être contraint de faire sans son défenseur international, Bryan Passi. En effet, le joueur congolais s'est blessé jeudi dernier avec sa sélection comme l'annonce Evect, et ne peut tenir sa place pour le second match du Congo ce lundi.

Si la nature de sa blessure n'est pas encore connue, il est assez probable que Bryan Passi ne soit pas opérationnel pour le déplacement de Niort à Saint-Etienne samedi prochain. Et au vue de son importance au sein de l'effectif de Niort, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l' ASSE.