Publié par Enzo Vidy le 28 mars 2023 à 10:41

Déjà sur le coup il y a plusieurs mois, l' OM de Pablo Longoria pourrait bien revenir à la charge pour Enzo Le Fée, qui a annoncé son départ du FC Lorient.

Comme à chaque fois, les supporters de l' OM attendent beaucoup du mercato de Pablo Longoria. L'hiver dernier, le dirigeant espagnol est parvenu à faire des miracles, en faisant venir Ruslan Malinovskyi pour 10 millions d'euros, ou encore le milieu offensif marocain, Azzedine Ounahi, pour une petite somme de 8 millions d'euros.

À l'approche de la période estivale, Pablo Longoria travaille déjà sur plusieurs dossiers pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor en vue de la saison prochaine. Si la recherche d'un attaquant de pointe ne devrait pas être d'actualité après les 32 millions d'euros dépensés pour Vitinha en janvier dernier, un milieu offensif sera logiquement ciblé par le président de l' OM.

En effet, le départ de Mattéo Guendouzi se précise de plus en plus, lui qui semble toujours courtisé par Aston Villa. Le club anglais entraîné par Unai Emery serait prêt à mettre entre 40 et 50 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de l' OM, ce qui signifie qu'il faudrait rapidement lui trouver un successeur. En ce sens, il est fort possible que Pablo Longoria se remette à travailler sur une piste déjà étudiée l'hiver dernier, d'autant plus que le joueur en question vient d'annoncer son départ du FC Lorient.

OM Mercato : La voie se dégage pour Enzo Le Fée

C'est un gros coup de tonnerre qui est venu frapper le FC Lorient lundi soir. Dans une interview accordée au Télégramme, Enzo Le Fée a annoncé son départ du FCL en fin de saison. "Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient."

Une annonce forte qui pourrait faire les affaires de l' OM. En janvier dernier, le nom d'Enzo Le Fée faisait écho sur la Canebière, et cette piste pourrait désormais être creusée en profondeur par les dirigeants marseillais, d'autant plus que le profil du milieu offensif lorientais correspond parfaitement à ce que recherche Pablo Longoria.