Publié par Enzo Vidy le 28 mars 2023 à 14:41

Après une énième saison décevante, les supporters du PSG veulent un recrutement ambitieux l'été prochain, mais le budget sera très limité à Paris.

Les années passent et se ressemblent au PSG. Malgré des stars mondiales sur le terrain, les résultats ne correspondent absolument pas aux ambitions du club, et la saison actuelle ne va pas déroger à la règle. Si tout allait à peu près bien avant la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain s'est complètement effondré en 2023, laissant de nouveau place aux doutes, et à la frustration chez les supporters du PSG.

Le 8 février dernier, alors que Paris avait pour objectif de remporter le titre en Coupe de France, les hommes de Christophe Galtier sont tombés à Marseille, se faisant éliminer dès les 8es de finale. L'élimination fait mal, mais il restait encore la Ligue des Champions pour sauver les meubles.

Opposé au Bayern Munich, le PSG s'incline à domicile au match aller (1-0), avant de concéder une nouvelle défaite à l'Allianz Arena (2-0), mettant un terme au parcours européen du club de la capitale en 8e de finale. Décrié, Christophe Galtier est maintenu jusqu'à la fin de la saison par son président Nasser Al-Khelaïfi.

Désormais, le prochain mercato estival du PSG occupe déjà les esprits des supporters parisiens. Mais si ces derniers pensent que les dirigeants vont faire des ravages sur le marché des transferts, l'enveloppe du club de la capitale pour cet été devrait en refroidir plus d'un.

PSG : 80 millions d'euros de budget pour le mercato estival

Si l'on en croit les informations révélées par le journaliste Romain Beddouk lors d'une intervention sur France Bleu Paris, les finances du PSG ne sont pas au mieux, bien au contraire. Selon lui, le Fair-play financier va limiter le Paris SG à un budget de 80 millions d'euros l'été prochain.

Pire encore, le journaliste explique que sur cette somme de 80 millions d'euros, 35 millions sont d'ores et déjà reservés à l'obligation d'achat d'Hugo Ekitike. Cela signifie donc que le PSG ne pourrait investir que 45 millions d'euros sur le prochain marché des transferts. Un montant très faible pour un club ayant les ambitions du Paris Saint-Germain.