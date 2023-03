Publié par Thomas G. le 28 mars 2023 à 09:35

Conscient de la nécessité de se renforcer cet été, le PSG va pouvoir compter sur le retour de Leandro Paredes et Julian Draxler.

Cette saison, le milieu a beaucoup été pointé du doigt, notamment lors des défaites du Paris Saint-Germain. Malgré de nombreux investissements pour se renforcer dans ce secteur, les Parisiens ne sont pas encore satisfaits. Dans cette optique, les dirigeants du PSG souhaiteraient recruter de nouveaux milieux de terrains lors du prochain mercato estival. Toutefois, avant d’éventuelles arrivées dans ce secteur, plusieurs milieux de terrains prêtés l’été dernier vont faire leur retour la saison prochaine.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Leandro Paredes et Julian Draxler vont revenir au PSG cet été. Le champion du monde 2022 et le milieu allemand n’auraient pas réussi à convaincre la Juventus et Benfica de les acheter définitivement. L’option d’achat de Leandro Paredes a été jugée trop élevée par les Bianconeri. D’autant plus que les dirigeants de la Juventus ne souhaitaient pas payer l’intégralité du salaire de l’international argentin.

En parallèle, Julian Draxler n’est jamais parvenu à s’imposer dans le onze de Roger Schmidt à Benfica. Cette saison, les lisboètes sont toujours en course pour remporter le championnat et la Ligue des Champions. Néanmoins, Julian Draxler est très peu utilisé et l’international allemand ne rentre plus dans les plans de son entraîneur à Benfica.

En plus de l’arrivée de Milan Skriniar, le PSG va pouvoir compter sur deux renforts dans les prochains mois avec Leandro Paredes et Julian Draxler. Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir prendre une décision pour l’avenir des deux milieux de terrain qui sont en fin de contrat en 2024.

Les dirigeants du PSG souhaiteraient alléger la masse salariale cet été et de nombreux joueurs pourraient être sacrifiés. La direction du Paris Saint-Germain serait disposée à vendre Leandro Paredes et Julian Draxler en cas de belle offre.