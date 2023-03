Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 21:41

Natif de la Loire et ancien joueur de l’ ASSE, Didier Tholot a livré son opinion sur la saison des Verts en Ligue 2. Il valide le mercato hivernal.

L’ ASSE a réussi son marché hivernal, au vu des résultats du club en 2023. Dernier du championnat à la fin de l’année 2022, le club ligérien a remonté la pente et n'est plus relégable, grâce aux renforts de janvier. L’AS Saint-Etienne a désormais un nouveau visage, mais surtout un nouvel état d’esprit dans le vestiaire et sur le terrain. Les hommes forts de ce renouveau des Verts sont notamment Gaëtan Charbonnier, auteur de 3 buts en 7 matchs, Gautier Larsonneur, Dennis Appiah ou encore Niels Nkounkou.

Gaëtan Charbonnier est certes blessé et sa saison est terminée, mais l’ ASSE a enchaîné 7 matchs sans défaites (4 victoires et 3 nuls de suite). Et Didier Tholot approuve le choix des dirigeants du club ligérien lors du mercato hivernal. « Tu prends Charbonnier, même si aujourd'hui il est blessé… c'est très important. Tu vas chercher un Larsonneur, tu ne te trompes pas non plus », a-t-il validé dans l'émission Ligue 2 BKT le Débrief sur RMC Sport.

ASSE : Didier Tholot pointe l'état d'esprit de Saint-Etienne

Interrogé sur la première partie de saison manquée de l’ ASSE, l’entraîneur de Pau, Didier Tholot, a relevé un problème au niveau de l’état d’esprit de l’équipe alignée en début de saison.

« Je suis stéphanois, je suis bien placé pour parler de ça. Cette équipe-là n'avait pas les valeurs de ce que représente Saint-Étienne en début de saison, a constaté Didier Tholot. À mon sens, lorsqu'ils débutent la saison, rien que le statut de l' ASSE allait leur faire gagner des matchs, mais ce n'était pas le cas. Au football, à partir du moment où tu ne te bats pas, où tu n'es pas ensemble, où tu ne gagnes ». Notons que Pau FC (15e, 33 points) est un concurrent direct de l' ASSE (12e, 33 points) dans la course au maintien.