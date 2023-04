Publié par Timothée Jean le 25 avril 2023 à 12:25

La tension était maximale en marge de la défaite de l’OL face à l’ OM (1-2). Des supporters vont être poursuivis suite à de violentes altercations.

OL-OM : Une enquête ouverte après des agressions survenues au Groupama Stadium

Encore une journée de Ligue 1 marquée par de violents affrontements. Dans la foulée de la défaite de l’OL face à l’Olympique de Marseille (2-1) ce dimanche soir, des échauffourées ont éclaté sur le parvis du Groupama Stadium. Si la fin du match était déjà électrique sur le terrain, la situation a vite dégénéré avec les supporters.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux atteste des violents affrontements survenus entre fans des deux équipes. Elle montre un groupe frappant un homme noir au sol, tout en proférant des insultes racistes. Cette scène déplorable a visiblement été tournée en marge du match OL-OM, à proximité de l’enceinte des Gones.

Selon les informations relayées par BFM TV, le parquet de Lyon a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur ces agressions. En attendant, les conclusions de l’enquête, beaucoup dénoncent un coup des ultras lyonnais. La source a même recueilli un témoignage glaçant d’un supporter anonyme présent au moment des faits.

« En rejoignant le parking P3, je vois un attroupement, j’entends qu’il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d’avancer et je vois sur ma droite un homme au sol. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d’affirmer qu’il est un supporter de l’ OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l’homme qui est toujours au sol et ne bouge plus.

Et d'ajouter : Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés et j’entends des"'Marseille on t’enc…" et des "on va l’achever ce ngro", ainsi que des "rentre chez toi". J’aperçois au même moment deux autres stadiers transportant une barrière en fer, se dirigeant vers la personne au sol. J’imagine qu’ils allaient l’utiliser comme brancard afin de le mettre à l’abri. Je ne reste pas plus longtemps sur la scène, la tension était très forte ».

Deux individus interpellés sur les lieux

Alertées suite à ces agressions, les forces de l’ordre ont dû intervenir durant plusieurs minutes dans le but de dissiper les antagonistes. La police a fait usage de gaz lacrymogènes dans le but de ramener le calme. La source indique que deux personnes ont été blessées suite à ces incidents, et l’une d’elles a été prise en charge par les pompiers. Les forces de l’ordre ont également interpellé deux individus qui devront répondre de leurs actes.

Contactée par BFM TV, la direction de l’ OL a expliqué avoir procédé à l’identification des personnes impliquées dans ces agressions et exhorte les victimes, « qui souhaitent porter plainte », de se rapprocher du club qui les accompagnera dans les procédures judiciaires afin que les coupables soient sanctionnés. Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée, mais les choses devraient évoluer dans les prochaines heures.