25 avril 2023

L'OL a récupéré toutes les images de vidéosurveillance après les incidents d'après-match contre Marseille et lance un appel aux victimes.

Des violences ont éclaté après la victoire de l'OM (2-1) à Lyon dimanche. Environ 150 marseillais étaient présents dans le Groupama Stadium, hors du parcage visiteur, et ont laissé exploser leur joie. Cela a créé des tensions, comme l'explique à L'Équipe Xavier Pierrot, stadium manager de l'OL. "Le problème est que sur le second but de l'OM, quelques centaines de Marseillais disséminés dans le reste du stade, surtout dans l'anneau supérieur, ont laissé exploser leur joie, ce qui est très visible sur les caméras de vidéosurveillance, et ce qui a pu créer des noyaux de tension."

Des altercations ont alors eu lieu à la sortie du stade, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Certains supporters marseillais ont été victimes de règlements de compte et de lynchage, mais aussi d'insultes racistes de la part de quelques supporters lyonnais. "T'es pas chez toi sale nègre", a-t-on par exemple pu entendre.

OL : L'Olympique Lyonnais condamne les violences

L'OL "condamne fermement" les agissements de certains supporters visibles sur les images de vidéosurveillance, ainsi que les propos xénophobes entendus sur des vidéos diffusées en ligne. "Que cela soit bien clair, les propos tenus en marge de la bagarre sont inexcusables et condamnables, et on espère d'ailleurs qu'ils seront condamnés par la justice. On attend des plaintes, on invite toutes les victimes à prendre contact avec le club et on se portera partie civile pour accompagner les dossiers", a déclaré Xavier Pierrot à L'Équipe.

Les opérateurs de télésurveillance travaillent depuis dimanche soir sur les images, et l'OL avait alerté lundi matin le procureur de la République de Lyon sur les bagarres. Une enquête pour "violences aggravées" avait été ouverte et le club a fourni les images ce mardi.