En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG sera à Lyon dimanche prochain. Mais les hommes de Luis Enrique devront s’apprêter à voyager seuls.

PSG : Les supporters parisiens interdits de déplacement à Lyon

La venue des supporters du Paris Saint-Germain à Lyon, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, sera strictement encadrée dimanche prochain. Les autorités préfectorales du Rhône ont annoncé ce lundi avoir pris des mesures pour prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public. Les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas tous les bienvenus à Lyon, dimanche prochain, en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes leur a interdit « la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon », et ce « afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public. » L’accès au Groupama Stadium et à ses abords sera interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG », à l’exception des détenteurs de la contremarque « secteur visiteurs ».

Dans son communiqué, la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que aussi que « le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques seront interdits aux abords et à l’intérieur du Groupama Stadium. » Par ailleurs, seuls les déplacements organisés par le club de la capitale française seront donc autorisés au Groupama Stadium.

Kolo Muani et Barcola dans le groupe du PSG contre l’OL ?

Après sa brillante victoire face au RC Lens (3-1), samedi passé, le Paris SG effectuera le déplacement à Lyon avec la ferme volonté de confirmer ses progrès du moment. D’ailleurs, Luis Enrique pourrait bénéficier du renfort de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et de Bradley Barcola (OL), deux joueurs que le PSG veut absolument recruter d’ici la fin du mercato estival. En face, Laurent Blanc et ses garçons auront à coeur de lancer leur saison après trois matches consécutifs sans victoire.