Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 04:05

À l'occasion de la réception de Marseille dimanche prochain au Groupama Stadium, un soutien sans faille se précise à l' OL pour cette rencontre.

OL : Vers un Groupama Stadium à guichets fermés face à Marseille

Il y a encore quelques semaines, on se dirigeait tout droit vers un Olympico sans trop de saveur, avec un OL qui semblait défintivement largué dans la course à l'Europe. Mais à cinq jours du choc entre ces deux équipes, la donne a complètement changé. L'Olympique Lyonnais n'est plus qu'à cinq points de la 5e place, et peut encore espérer vivre une épopée européenne l'an prochain.

En face, l' OM aura peut-être l'occasion de distancer le RC Lens dans la course à la 2e place en fonction du résultat des Sang et Or face à Monaco 24 heures auparavant. L'enjeu de cette rencontre est donc colossal, et contrairement à ce que laissait présager les dernieres semaines, l' OL aura son mot à dire face aux Marseillais au Groupama Stadium.

Les hommes de Laurent Blanc restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1, contre le Stade Rennais (3-1), et plus récemment à Toulouse (2-1). De plus, l' OL sera accompagné dimanche prochain, avec un public lyonnais qui sera au rendez-vous de cette affiche de prestige entre les deux Olympiques.

Si l'on en croit les informations révélées par Le Progrès, il ne resterait actuellement que 3 000 places disponibles pour le choc entre l' OL et l'OM dimanche prochain au Groupama Stadium. On se dirige donc vers un stade à guichets fermés avec des supporters lyonnais bien déterminés à pousser leur équipe pour que l' OL prenne les trois points face au rival marseillais.

À noter également que 400 supporters de l'OM feront le déplacement dimanche soir au Groupama Stadium. Au match aller à Marseille (1-0 pour les locaux), 200 supporters lyonnais avaient également été autorisés à prendre place dans le parcage visiteurs.