Publié par Enzo Vidy le 29 mars 2023 à 03:11

Suivi de près par Manchester United, Axel Disasi pourrait finalement rester à l'AS Monaco l'an prochain en cas de qualification en Ligue des Champions.

Après Benoît Badiashile en janvier dernier, l'AS Monaco va t-il perdre son autre colosse en défense ? C'est l'une des principales interrogations qui occupent l'esprit des supporters monégasques, à un peu plus de deux mois de l'ouverture du mercato estival. Car si personne ne veut voir Axel Disasi quitter la Principauté en fin de saison, les prétendants se montrent de plus en plus insistants.

Parmi eux, Manchester United est toujours intéressé. Comme l'avait annoncé Foot Mercato la semaine dernière, les dirigeants mancuniens seraient déjà passés à l'action, en rencontrant l'entourage du joueur il y a quelques semaines. Toujours selon la source, l'AS Monaco semblait enclin à laisser filer son défenseur pour un montant d'au moins 50 millions d'euros.

Tout laissait présager un départ d'Axel Disasi l'été prochain. Mais finalement, il existe une condition pour laquelle le joueur de l'AS Monaco pourrait se laisser convaincre de poursuivre l'aventure en Principauté.

AS Monaco Mercato : Axel Disasi veut jouer la Ligue des Champions

Axel Disasi ne manque pas d'ambition. Après avoir réussi à atteindre l'Equipe de France, le défenseur de l'AS Monaco a un nouvel objectif très clair : la Ligue des Champions. "Pour être appelé ici, il faut jouer l’Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C’est notre ambition aussi avec l’AS Monaco donc il faudra se qualifier pour l’Europe et ensuite, on verra ce qu’il va se passer. On parle de Ligue des champions bien sûr. J’ai envie d’y goûter et je veux me donner les moyens d’y être", expliquait dernièrement Axel Disasi dans une interview accordée à Goal.

Axel Disasi compte donc disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et si l'AS Monaco veut espérer le conserver, il va falloir mettre les bouchées doubles en Ligue 1 pour aller chercher le podium.