Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 18:53

Joueur le plus capé de l'équipe actuelle du FC Nantes, Andrei Girotto a passé un mot d'ordre avant la demi-finale de la Coupe de France contre l'OL.

Le FC Nantes a encore rendez-vous avec l’ OL, après le match nul (1-1) en Ligue 1, le 17 mars dernier au Groupama Stadium. Mais cette fois, c’est en demi-finale de la Coupe de France, le mercredi 5 avril au stade de la Beaujoire.

Largué dans la course pour les places qualificatives à l’Europe, l’Olympique Lyonnais (10e) se concentre sur la Coupe de France, qui donne droit directement à une place en phase de poules de la Ligue Europa. Idem pour le FCN, actuel 14e de Ligue 1. Le vainqueur de la Coupe de France 2022 joue la compétition à fond pour sauver sa saison ratée.

Le match entre le FC Nantes et l’OL est donc capital pour les deux clubs en difficulté dans le championnat. Les supporters de Lyon ont déjà fait le plein du parcage qui leur est réservé à la Beaujoire. Le FC Nantes a quant à lui annoncé le match à guichets fermés.

FC Nantes : Andrei Girotto, « chaque joueur du FCN doit mouiller le maillot »

Leader de l’équipe d’Antoine Kombouaré, Andrei Girotto est très motivé pour cette rencontre. Il rêve du stade de France une deuxième fois d'affilée. Dans un message confié au site internet du FC Nantes, il a invité ses coéquipiers à prendre son exemple.

« Pour moi, c’est une immense fierté de porter ce maillot », a-t-il indiqué. Sur le terrain, j’essaie toujours de mouiller mes couleurs. Le FC Nantes est un club mythique et chaque joueur doit avoir cette mentalité d’être fier de porter cette tunique. »Pour le maintien en Ligue 1, le défenseur brésilien a montré la voie à suivre. « Il faut continuer à être solide, tenter de faire des séries positives. Si on ne peut pas gagner, on doit pouvoir ne pas perdre. De plus, à la maison, il faut qu’on s’appuie sur cette ambiance unique à La Beaujoire, pour prendre des points, c’est indispensable. »