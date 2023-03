Publié par Timothée Jean le 29 mars 2023 à 18:23

Entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian a dévoilé sa stratégie pour finir à bout de l’ OM, vendredi soir au stade Vélodrome.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits vendredi soir avec un choc dans le sud de la France. L’Olympique de Marseille accueille Montpellier HSC dans le cadre de la 28e journée du championnat. Dauphin du PSG, l’ OM devra impérativement s’imposer devant son public, sous peine de voir le RC Lens lui passer devant. Les Marseillais ont bien conscience de l’enjeu de cette rencontre.

De son côté, le MHSC va bien mieux depuis le retour de Michel Der Zakarian. Sous l’impulsion du coach franco-arménien, les Montpelliérains sont revenus à la 11e place de Ligue 1 avec 36 points au compteur. Il leur faudra au minimum quatre unités pour s’éloigner définitivement de la zone de relégation. Montpellier tentera donc d’en prendre trois ce vendredi face à l' OM.

D’ailleurs, Michel Der Zakarian a un plan précis pour arracher la victoire au Vélodrome. Le Montpellier HSC devra faire preuve d’une solidité défensive et concrétiser leurs occasions de but. « Il faudra qu’on soit bon, individuellement et collectivement faire un gros match pour aller gagner à Marseille. Ce n'est pas facile d’aller à Marseille », a déclaré l’entraîneur du MHSC en conférence de presse.

OM : Michel Der Zakarian très élogieux envers Igor Tudor

D’ailleurs, pour tenter d’accomplir cet exploit face à l’ OM, Michel Der Zakarian pourra compter sur des renforts de poids. Indisponibles ces dernières semaines, Khalil Fayad, Léo Leroy, Joris Chotard et Enzo Tchato sont opérationnels pour ce déplacement périlleux à l' OM. Tandis que Faitout Maouassa est toujours incertain. « C’est sa première sortie, il s’entraînait à part. »

Toutefois, Michel Der Zakarian a tenu à souligner le travail remarquable d’Igor Tudor à l' OM. Il s’est montré très élogieux envers son homologue marseillais. « Je ne connais pas le personnage Tudor, mais j’aime bien comment il fonctionne. Je pense qu’il les fait bien jouer depuis le début de la saison (…) Ils ne prennent pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi. Ils t’imposent des duels, des joueurs qui sont en capacité de t’éliminer, de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée », a indiqué l’entraîneur de Montpellier, qui n’arrivera pas à Marseille en victime consentante.