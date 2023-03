Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 09:40

À 48 heures du choc contre Montpellier, l’ OM a reçu une nouvelle rassurante concernant son jeune gardien de but Simon Ngapandouetnbu.

Simon Ngapandouetnbu traverse une situation délicate à l’Olympique de Marseille. Barré par une rude concurrence dans les cages phocéennes, le jeune gardien de but camerounais doit se contenter d’un rôle de remplaçant. Depuis l’entame de la saison, il n’a disputé aucune rencontre officielle avec l’ OM. Ce temps de jeu quasi inexistant ne l’empêche pas pour autant d’être convoqué en sélection nationale.

Après avoir participé à la Coupe du monde au Qatar avec le Cameroun (éliminé dès le premier tour malgré une victoire éclatante contre le Brésil), Simon Ngapandouetnbu a été convoqué chez les Espoirs camerounais durant cette trêve internationale. Il ne s’agit pas d’une rétrogradation à l'échelle inférieure, mais plutôt un choix du jeune joueur dans le but d’engranger plus de temps.

La preuve, le portier de l’ OM était titulaire lors de la défaite du Cameroun face au Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. Les Lionceaux se sont inclinés lors de la séance des penalties (6-7) et Simon Ngapandouetnbu n’a pas terminé la rencontre. Le gardien de but de 19 ans a été contraint d’abandonner ses compatriotes à la suite d’une gêne. Sa sortie prématurée a rapidement suscité une grande inquiétude autour de son état de santé.

OM : Plus de peur que de mal pour Simon Ngapandouetnbu

Les médias camerounais redoutaient une grave blessure. Sauf que contrairement à ce qui était évoqué, Simon Ngapandouetnbu n’est pas blessé. Selon les informations recueillies par Le Phocéen, le troisième gardien de but de l’ OM « n’est finalement que malade ». Plus de peur que de mal donc pour le jeune portier marseillais, qui devrait passer des examens supplémentaires dès son retour à Marseille.

Simon Ngapandouetnbu compte par ailleurs terminer la saison sous les couleurs de l’OM avant de s’en aller vers d’autres cieux. Son objectif est de retrouver plus de temps loin du Vélodrome. Il devrait rencontrer la direction de l’ OM à l’issue de l’exercice en cours afin de faire le point sur son avenir.