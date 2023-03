Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 18:22

Après deux semaines sans jouer, le RC Lens affronte le Stade Rennais samedi et pourra compter sur les retours de Wesley Saïd et Facundo Medina.

C'est un gros test qui attend le RC Lens pour la reprise du championnat samedi soir. 3es de Ligue 1, et bien déterminés à le rester jusqu'à la fin de la saison, les Sang et Or se déplacent au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. Un match qui s'annonce crucial dans la lutte pour le podium, avec l'objectif de ne pas laisser filer l' OM, en fonction du résultat des Marseillais qui joueront vendredi soir face à Montpellier.

Le RC Lens veut bien entamer son sprint final, qui lui avait grandement porté préjudice l'an dernier, puisque les Lensois avaient laissé filer la Coupe d'Europe lors des dernières journées de championnat. Franck Haise l'a récemment déclaré, l'objectif pour le club cette saison est de jouer une compétition européenne l'an prochain. La victoire face au SRFC est donc obligatoire samedi soir. Pour cette rencontre, l'entraîneur du RC Lens sera encore confronté à quelques absences, mais pourra également compter sur deux retours de taille.

RC Lens : Medina et Saïd opérationnels face au Stade Rennais

Pas vraiment épargné par les blessures cette saison, Franck Haise a annoncé de bonnes nouvelles ce jeudi en conférence de presse d'avant-match. Pour le retour du RC Lens en Ligue 1 samedi contre le Stade Rennais, le coach artésien enregistre les retours de Facundo Medina et de Wesley Saïd.

Pour rappel, Facundo Medina avait manqué les trois derniers matchs du RC Lens, tandis que Wesley Saïd était absent depuis le début du mois de février suite à un problème au genou. En revanche, Adam Buska, Wuilker Farinez et Jimmy Cabot ne sont toujours pas prêts à reprendre avec le reste du groupe lensois.