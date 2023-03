Publié par Thomas G. le 31 mars 2023 à 10:19

Interrogé en conférence de presse avant le choc face au Stade Rennais, Frank Haise a évoqué une possible fin de carrière de Raphaël Varane au RC Lens.

La semaine dernière, le champion du monde français Raphaël Varane s’était exprimé sur son avenir. Le défenseur formé au RC Lens a décidé de prendre sa retraite internationale à 29 ans pour se préserver mentalement et physiquement. Interrogé au micro de GQ, le défenseur de Manchester United a ouvert la porte à un retour dans son club formateur : le RC Lens.

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens (…) Plus on se rapproche de 30 ans, plus on y pense. Comme chaque décision importante dans la vie, ça nécessite de mûrement réfléchir et ça va se faire étape par étape. »

Cette saison, les Sang et Or sont toujours en course pour se qualifier en Ligue des Champions. Un succès qui pourrait être un argument de taille pour convaincre Raphaël Varane de revenir au RC Lens.

RC Lens Mercato : Franck Haise refroidit la piste Raphaël Varane

Franck Haise était présent ce jeudi pour évoquer le choc de la 29e journée de Ligue 1 qui opposera Lens au Stade Rennais. L’entraîneur du RCL a également évoqué un possible retour de Raphaël Varane.

« La qualité du joueur et de l'homme, je ne sais pas si on aura la chance de l'accompagner sur la fin de sa carrière, mais pour l'instant il nous faudrait de gros cadeaux pour aller le chercher alors qu'il est sous contrat à Manchester United. » À l’heure actuelle, le retour de Raphaël Varane au RC Lens est peu probable. Néanmoins, le défenseur de 30 ans est sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester United. Les Sang et Or pourraient tenter leur chance l’été prochain à un an de la fin de son contrat.