Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 12:43

Remplaçant lors du match nul entre l'OM et le Montpellier HSC, Dimitri Payet a livré son ressenti après cette 29ème journée de Ligue 1.

Une contreperformance inattendue ? En ouverture de la 29ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait le Montpellier HSC au stade Vélodrome. Le club dirigé par Igor Tudor, deuxième du championnat, avait l'occasion de mettre la pression sur le leader (ndlr : le PSG) en revenant à 4 unités. De son côté, le MHSC voulait poursuivre sa série d'invincibilité (6 matchs sans défaite) afin de s'éloigner encore plus de la zone rouge.

Au terme d'un match sans réelle saveur, les deux équipes se sont finalement séparées sur un match nul 1-1. Les visiteurs croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin à la 12ème minute. Mais un penalty transformé par Mattéo Guendouzi juste avant la mi-temps aura permis aux Phocéens de glaner un point. Toutefois, le milieu de terrain de 23 ans ne devrait pas échapper aux critiques de son entraîneur Igor Tudor, qui l'estime peu selon le journaliste Stéphane Guy.

Dimitri Payet après OM-MHSC : « On a dû préparer ce match dans l'urgence »

Remplaçant lors de la rencontre, le capitaine Dimitri Payet n'a pas vraiment eu l'occasion d'influer sur le score final. Entré en jeu à la 76ème minute, il n'aura pas réussi à débloquer la situation tout comme ses partenaires. Interrogé en zone mixte après le match, l'ancien de West Ham a montré de la frustration : « Sans trouver d'excuse, on a dû préparer ce match dans l'urgence avec des joueurs qui sont arrivés encore hier (jeudi) soir, avant-hier soir. Certains ont joué et d'autres n'ont pas joué donc ce n'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important » a-t-il d'abord rappelé.

Pour Payet, aucun doute : la trêve internationale n'a pas fait du bien à l'Olympique de Marseille. Le joueur s'est également plaint d'un calendrier très chargé pour le club : « Je pense que ça fait deux fois qu'on joue le vendredi après une trêve internationale. Je ne dis pas que c'est contre l'OM mais ce serait bien de se pencher sur la question et de voir avec les diffuseurs et les décideurs si on peut ne pas avoir de match le vendredi, plutôt le samedi. On a beaucoup d'internationaux, c'est un détail qui a compté ce soir » a-t-il poursuivi. L'OM pourrait voir le RC Lens (3ème) revenir à sa hauteur à l'issue de cette 29ème journée.