Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 14:45

Battu 2-0 par l'ASSE lors de la 29ème journée de Ligue 2, le gardien des Chamois Niortais Mathieu Michel estime que le résultat est logique.

Depuis le mercato hivernal, l'AS Saint-Étienne s'est transformée en Ligue 2 ! Ou plutôt, le club forézien a confirmé les bonnes prestations aperçues peu avant cette période, par des résultats positifs. Après une série de 4 victoires consécutives, dont 3 contre des concurrents directs au maintien (Dijon, Nîmes, Pau FC), les Verts ont pourtant eu des doutes ces dernières semaines. Malgré une invincibilité qui s'est prolongée à 7 matchs, les hommes de Laurent Batlles ne disposaient plus que de 2 points d'avance sur la zone rouge.

Un constat alarmant pour une équipe qui était donc dans l'obligation de s'imposer contre la lanterne rouge, Niort, ce week-end. C'est chose faite avec un succès 2-0 obtenu grâce à un doublé d'une recrue, Ibrahima Wadji. Trois points précieux qui permettent aux Stéphanois de prendre 5 longueurs d'avance sur Laval, premier relégable à l'issue de la 29ème journée. Battus par plus forts qu'eux, les Chamois Niortais restent bons derniers mais ont félicité leurs adversaires face à la presse.

Mathieu Michel évoque la transformation de l'ASSE

Étincelant face à l'ASSE, Mathieu Michel n'a pu empêcher la défaite de Niort malgré 6 arrêts effectués. S'il s'est évidemment dit déçu de ce résultat, qui relègue les Chamois à 7 points du maintien, le portier de 31 ans a reconnu la supériorité des Verts dans cette rencontre : « On s’attendait à un match compliqué, Saint-Étienne ce n’est plus la même équipe qu’au début de saison. C’est une équipe de haut de tableau, ils ont trouvé leurs repères, on savait qu’on allait subir » a-t-il analysé pour BeIN Sports.

Solides douzièmes de Ligue 2, les Verts peuvent respirer à l'issue de cette 29ème journée, avant un déplacement au Paris FC samedi prochain. Très critiqué à cause des mauvais résultats en début de saison, l'entraîneur stéphanois Laurent Batlles a lui aussi pris un grand bol d'air. Son avenir pourrait s'écrire une saison de plus à Saint-Étienne, ce qui était l'objectif des dirigeants lors de son arrivée l'été dernier.