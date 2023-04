Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 10:37

Alors que l' OM est troisième de Ligue 1 avec seulement 3 points d'avance sur Monaco, Pablo Longoria tire la sonnette d'alarme à Marseille.

La nouvelle contre-performance de l' OM vendredi face à Montpellier commence à en inquiéter plus d'un. Après la victoire de Lens samedi à Rennes, l'Olympique de Marseille a perdu sa deuxième place, et voit l'AS Monaco revenir à seulement 3 points du podium. Un week-end de Ligue 1 rageant pour les Phocéens, d'autant plus que le PSG a concédé une nouvelle défaite dimanche soir.

Si le titre est encore jouable, à l' OM, ce n'est absolument pas la préoccupation du moment. Les difficultés rencontrées par le club lors des matchs à domicile impactent considérablement la saison marseillaise, qui pourrait se terminer de façon dramatique. En effet, l'Olympique de Marseille n'a pas le meilleur calendrier, loin de là, et avec le niveau de jeu actuellement affiché, il n'est pas impossible que le podium échappe à l' OM dans les prochaines semaines. Un scénario catastrophe qui signifierait une absence de Ligue des Champions la saison prochaine, et donc une perte d'argent conséquente pour l' OM.

OM : Une quatrième place inenvisageable à Marseille

Selon les dernières informations communiquées par La Provence, une quatrième place serait vécue comme un sérieux coup de frein du côté de la direction de l' OM. La source indique également que Pablo Longoria est conscient que sans Ligue des Champions, le projet du club serait beaucoup moins attractif.

Cela impacterait sur le prochain mercato estival, où le board marseillais a déjà plusieurs cibles en tête, mais attend de voir de l'argent rentrer dans les caisses. Les 9 dernières journées de championnat s'annoncent donc cruciales à Marseille, et tout peut encore se passer. Le titre n'est qu'à 6 points, et tout reste jouable en ce sens, mais les hommes d'Igor Tudor n'ont pas une avance conséquente sur la quatrième place, et la priorité du club reste avant tout la qualification en Ligue des Champions.