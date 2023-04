Publié par Thomas G. le 04 avril 2023 à 20:07

À la veille de la demi-finale de la Coupe de France face à l'OL, Fabien Centonze s'est exprimé sur les ambitions du FC Nantes.

Battu ce week-end face au Stade de Reims, le FC Nantes ne s'est pas rassuré avant d’affronter l’OL. Les Canaris accueillent les Gones demain soir à la Beaujoire, en quête d’une deuxième finale consécutive en Coupe de France. Ce serait la première fois qu’un club se hisse deux fois en finale en deux ans depuis le PSG (2020-2021).

En parallèle, Antoine Kombouaré devrait une nouvelle fois aligner le défenseur français Fabien Centonze pour ce choc entre deux clubs historiques du football français. Depuis son arrivée en septembre 2022, le latéral de 27 ans a réussi à gagner la confiance de son entraîneur pour intégrer le onze des titulaires. Fabien Centonze est l’un des joueurs les plus utilisés par Antoine Kombouaré. Cette saison, l’ancien messin a disputé 21 matches avec le FC Nantes.

FC Nantes : Fabien Centonze lance la demi-finale face à l'OL

À la veille de la demi-finale face à l’OL, Fabien Centonze s’est exprimé au micro de Ouest-France. Le latéral du FC Nantes veut contrarier les plans de l’Olympique Lyonnais et disputer la première finale de sa carrière. « Si cette équipe ne veut pas lâcher son trophée ? Forcément ! En plus, un détail tout bête, mais on a le blason du vainqueur sur le maillot, ça met une pression supplémentaire. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé aussi loin en coupe. J’ai vraiment envie de connaître une finale, le Stade de France. On m’a dit que c’était un truc de fou ! Et puis sans manquer de respect à Lyon, on a une carte à jouer. »

Cette saison, les deux rencontres entre le FC Nantes et l’OL se sont soldées par un match nul. Demain soir, il y aura un vainqueur qui sera toujours en lice pour remporter la 106e édition de la Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré pourraient rentrer dans l’histoire du FC Nantes en remportant deux Coupe de France de suite.