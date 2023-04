Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 02:07

Toute proche d’assurer son maintien en Ligue 2, l’ ASSE a annoncé un événement important pour le club. Il est prévu fin mai 2023, avant le dernier match.

L’ ASSE est passée à côté de son objectif cette saison, à savoir la remontée immédiate en Ligue 1. Finalement, le club ligérien joue le maintien en Ligue 2 après une première partie saison complètement ratée. Pour assurer son maintien, l’AS Saint-Etienne s’est renforcé convenablement pendant le mercato hivernal.

Grâce à la série positive enclenchée dès la 22e journée, les Stéphanois sont sortis de la zone rouge de relégation et regardent désormais vers le haut du tableau. Ils sont 12es avec 36 points, à 4 points de la 8e place occupée par le Paris FC, leur prochain adversaire en championnat (30e journée).

L’ ASSE a donc une opportunité de revenir à un petit point des Parisiens en cas de victoire, samedi (19h) au stade Charléty à Paris. Les Verts se rapprocheraient ainsi de la barre symbolique de 42 points qui devrait leur permettre d'assurer leur maintien.

ASSE : Saint-Etienne dévoile son nouveau maillot 2023-2024, le 27 mai

Un maintien que l’équipe stéphanoise se prépare à célébrer avec son public et son équipementier, avant et pendant la 38e et dernière journée de L2 à Geoffroy-Guichard. En effet, l’équipementier officiel de l’ ASSE, Hummel, présentera les maillots Home, Away et Gardien, de la saison prochaine, lors d’un événement spécial : la finale du tournoi de football à 5, le 27 mai.

Les nouvelles tuniques des Verts seront immédiatement disponibles à l’achat et dédicacées par les joueurs présents dans la partie fanzone. Les supporters de Saint-Etienne auront le grand plaisir de porter leurs nouveaux maillots, lors de la venue de Valenciennes FC, le 2 juin. 2023. Pourvu que l'équipe de Laurent Batlles (47 ans) soit maintenue.