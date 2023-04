Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 14:09

Une recrue de l’ ASSE est revenue sur son transfert acté en pleine saison, en janvier 2023. Elle s’est également prononcée sur la fin de saison.

Transféré du FC Nantes à l’ ASSE lors du mercato hivernal, Dennis Appiah fait partie des joueurs sollicités en renfort alors que le club ligérien était dernier de Ligue 2 en fin d’année 2022. Un choix un peu surprenant puisqu'il a quitté un club de Ligue 1 pour rejoindre l’AS Saint-Etienne en deuxième division. Mais selon le défenseur, tout joueur professionnel se tient prêt à changer de club à tout moment. Et il ne regrette pas sa signature à l’ ASSE.

« On est habitué à ça en tant que footballeur (à changer de club, ndlr), je sais qu'il y a des transferts. Je n'avais pas l'habitude de partir en milieu de saison, mais l’opportunité s'est présentée, ça s'est fait comme ça. Tout se passe bien pour moi », a déclaré le piston gauche des Verts sur France Bleu Loire Océan.

ASSE : Dennis Appiah sur le maintien, « rien n'est fait encore ! »

Dennis Appiah a aussi été interrogé sur la fin de saison de l’ ASSE et sur sa série de 8 matches sans défaite (5 victoires et 3 nuls). Il se félicite certes du redressement actuel de son équipe, mais reste très prudent concernant le maintien en Ligue 2. « Ça a été un peu compliqué au début de la saison, mais ça va mieux sur cette année 2023 », s’est-il réjoui. « Rien n'est fait encore, mais on est sur une bonne dynamique. On espère continuer pour se sauver et remonter au classement », a-t-il prévenu.

Le N°8 de l’ ASSE est l’une des bonnes pioches de Laurent Batlles cet hiver. Titulaire 12 fois en autant de matchs disputés sous le maillot des Verts, il a contribué à la remontée inespérée de Saint-Etienne, de la 20e à la 12e place, à 9 journées de la fin du championnat. Dennis Appiah n’a pas encore inscrit de but mais a délivré une passe décisive, lors de la victoire contre Pau (2-0).