Publié par Leonard le 05 avril 2023 à 16:25

Le Stade Rennais affrontera le Stade Brestois, en match amical en juillet, dans le stade du Glos-Gastel de Dinan Léhon durant sa préparation estivale.

Comme l'an passé, le Stade Rennais s'opposera aux hommes d'Éric Roy dans un match amical le 26 juillet 2023 sur la pelouse du pensionnaire de N3 Dinan Léhon. Le stade du Clos-Gastel accueillera donc à nouveau cette rencontre entre les deux écuries de Ligue 1. Cette rencontre devrait attirer les vacanciers présents dans la région pour observer sans aucun doute les futures nouvelles recrues des deux équipes.

Stade Rennais vs Stade Brestois : Un remake de la dernière journée

Engagés dans un sprint final pour accrocher l'Europe en fin de saison, les Rouge et Noir terminent leur saison 2022/2023 sur la pelouse de Francis-Le-Blé contre le Stade Brestois. Battus 3 buts à 1 lors du match aller au Roazhon Park avec des réalisations signées Joe Rodon, Martin Terrier et du jeune Désiré Doué, les Brestois avaient pourtant lutté et mis en difficulté le SRFC sur différentes situations.

Actuellement 15e de Ligue 1, le Stade Brestois qui a, durant la saison, remercié son ancien entraîneur Michel Der Zakarian remplacé par Éric Roy, lutte actuellement pour son maintien dans l'élite du championnat français. Vainqueur dimanche dernier contre Toulouse (3-1), les Brestois affronteront de nombreux concurrents directs au maintien (Ajaccio, Nantes, Auxerre) avec en prime deux dernières journées contre l' OM et le Stade Rennais.