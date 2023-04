Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 01:03

Présent en conférence de presse ce mardi, Laurent Blanc a salué les récentes performances d'un attaquant de l' OL, buteur dimanche dernier.

Chaque saison, et ce depuis plusieurs années maintenant, l' OL fait découvrir au football français de véritables pépites. Karim Benzema, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, et plus récemment Rayan Cherki, tous sont issues du centre de formation lyonnais, considéré comme l'un des meilleurs en Europe.

Dernièrement, un jeune talent attire l'attention depuis plusieurs mois suite à un enchaînement de bonnes performances avec l' OL. S'il a été lancé il y a un peu moins de deux ans maintenant, il est actuellement en train d'exploser aux yeux de la Ligue 1 et de ses différents observateurs. Il s'agit de Bradley Barcola.

Très peu utilisé sous l'ère Peter Bosz, le jeune attaquant de 20 ans a su gagner la confiance de Laurent Blanc, qui en fait aujourd'hui un élément quasi incontournable de son effectif. Cette saison, Bradley Barcola a disputé 23 matches sous la tunique de l' OL, pour 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

Dimanche dernier au Parc des Princes, il a envoyé un véritable signal à son coach. Remplaçant au coup d'envoi du match entre le PSG et l' OL, Bradley Barcola est rentré à la 24e minute de jeu pour pallier la blessure d'Amin Sarr, et a enfilé le costume de héros, en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 56e minute. Ce mardi, il a reçu un bel hommage de la part de son entraîneur.

OL : Bradley Barcola félicité par Laurent Blanc

En conférence de presse ce mardi après-midi, à 24 heures de la demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes, Laurent Blanc est revenu sur les performances de Bradley Barcola, et semble conquis par le jeune attaquant lyonnais. "On voit ses stats, il a des stats de très haut niveau sur les accélérations à plus de 25 km/h. Il arrive à éliminer facilement ses adversaires de par sa finesse technique et sa vitesse. Il faut qu'il travaille un peu devant le but, qu'il ait cet instinct de tueur. Mais c'est bien ce qu'il fait."

Des propos qui devraient maximiser la confiance de Bradley Barcola, juste avant le match à Nantes. Rien de mieux pour l' OL et le joueur, qui devrait être titularisé sur l'aile gauche de l'attaque lyonnaise à la Beaujoire.