Publié par Enzo Vidy le 06 avril 2023 à 18:43

Alors que le RC Lens accueille Strasbourg vendredi soir, Franck Haise sera privé de plusieurs joueurs. Voici la compo du RCL.

Même si Franck Haise ne veut pas entendre parler de titre, le match de vendredi à Bollaert est d'une importance capitale pour la suite de la saison. À l'occasion de la réception de Strasbourg, le RC Lens peut revenir provisoirement à trois points du PSG avant la rencontre des Parisiens samedi soir à Nice.

Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, les Sang et Or confirment également leur statut de meilleur défense de Ligue 1, avec aucun but encaissé depuis le 4 mars dernier lors derby face au LOSC (1-1). Beaucoup de signaux positifs qui font office de plusieurs motifs d'espoirs chez les supporters du RCL. Bollaert sera plein à craquer vendredi soir pour pousser les joueurs à prendre les 3 points. Attention tout de même, car le RC Strasbourg est une équipe libérée depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti.

RC Lens : Le Cardinal, Cabot, Farinez et Buksa absents face à Strasbourg

Franck Haise n'aura pas un groupe au complet pour la réception du RC Strasbourg. D'après les dires du coach en conférence de presse mercredi, Julien Le Cardinal n'est pas disponible pour cette rencontre, et vient s'ajouter aux autres absences qui durent depuis de long mois maintenant. En effet, Jimmy Cabot et Wuilker Farinez ne sont toujours pas remis de leur blessure au genou.

En ce qui concerne l'attaquant Adam Buksa, le joueur polonais a retrouvé le chemin de l'entraînement collectif, mais n'est pas encore prêt à reprendre la compétition. Malgré tout ces forfaits, Franck Haise pourra compter sur la totalité de ses cadres contre Strasbourg.

La compo probable du RC Lens face à Strasbourg :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : F. Sotoca, S. Abdul Samed, S. Fofana, P. Frankowski

Attaquants : A. Thomasson, L. Openda, A. Fulgini