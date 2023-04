Publié par Timothée Jean le 07 avril 2023 à 13:36

Régulièrement associé à la Juventus, Pablo Longoria a levé le doute sur son avenir à l’ OM. Le dirigeant espagnol n’a pas l’intention de partir.

Depuis sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille en février 2021, Pablo Longoria réalise un travail remarquable, concrétisé par des résultats sans appel. Les Marseillais ont terminé à la 2e place de Ligue 1 la saison dernière et sont toujours en course pour une deuxième qualification consécutive en Ligue des Champions.

Le dirigeant espagnol a aussi remis l’ OM sur la carte des grands clubs européens en réalisant de gros coups sur le mercato, comme l’arrivée d’Alexis Sanchez en provenance de l'Inter Milan l’été dernier. La qualité de son travail attire ainsi de sérieux courtisans. Récemment, la presse italienne faisait état d’un intérêt de la Juventus pour Pablo Longoria.

Cette nouvelle a rapidement inquiété bon nombre de supporters de l’ OM, en raison de l’attachement du dirigeant espagnol pour la Juve, où il a déjà officié pendant trois ans (2015-2018). Les Bianconeri, qui souhaitent réorganiser leur direction, envisageraient donc de le déloger de Marseille. Mais Pablo Longoria a rapidement mis fin à ces spéculations sur son avenir.

OM Mercato : Pablo Longoria jure fidélité à Marseille

Entre franchise et humilité, Pablo Longoria affiche une fidélité à toute épreuve à l’ OM. Ses récents propos le prouvent encore, le dirigeant ne songe à aucun moment à quitter l'Olympique de Marseille. Il a promis de poursuivre son travail remarquable à l’ OM, à condition que le propriétaire du club, Frank McCourt, décide un jour de se séparer de lui.

« Jamais, je ne quitterai l’OM ! Peut- être qu’un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n’ai pas envie de m’en aller. Et je ne crois pas qu’un président de l’OM puisse partir d’ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l’institution, qui est plus grande que Pablo Longoria », a-t-il promis dans une longue interview accordée au journal Le Figaro. Pour l’heure, Pablo Longoria reste fidèle à l’ OM, où il a fait ses preuves, et n’a pas l’intention de changer de club.