Publié par Leonard le 07 avril 2023 à 13:20

Le tribunal supérieur de justice catalan a condamné le FC Barcelone à verser 300 000 euros à l'ancien directeur financier PanchoSchroder.

L'annonce est tombée aujourd’hui, comme le rapporte El Periodico de España, le club catalan devra verser la somme de 300 000 euros à son ancien directeur financier Pancho Schroder, qui officiait notamment sous l'ère Bartomeu. Il fut licencié par l'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, en juin 2021, trois mois seulement après son arrivée à la tête de la direction barcelonaise.

Pancho Schroder avait notamment ouvert une enquête interne au club en 2016 pour des versements envers l'ex-numéro 2 du comité technique de l'arbitrage espagnol, José-María Enríquez Negreira.

FC Barcelone : L'affaire Negreira prend de l'ampleur

Déjà empêtré dans ce qui pourrait bien s’apparenter à la plus grosse histoire de corruption du football espagnol, le club catalan n'en finit plus avec les problèmes extrasportifs. Pour rappel, l'affaire Negreira met en cause le FC Barcelone et l'ancien membre du comité technique des arbitres espagnols, José-María Enríquez Negreira, qui aurait reçu pendant près de 20 ans et sous la présidence de trois hommes différents, des versements visant à avantager le Barça dans les décisions arbitrales.

Cette affaire, qui touche à la réputation du club, pourrait surtout entraîner des sanctions sportives en cas de véracité des accusations. Toujours dans cette affaire, le président de la ligue de football espagnole Javier Tebas, a lui été accusé d'avoir fourni de faux documents visant à disculper les anciens présidents du FC Barcelone, Sandro Rossel et Josep Maria Bartomeu.

Sur le plan sportif, les hommes de Xavi viennent de subir une humiliation contre leur rival historique le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi (0-4). Bien que le titre de champion d’Espagne leur tend les bras avec 12 points d'avance sur les Madrilènes, les Blaugranas enchaînent les contre-performances et les gifles sur la scène européenne depuis leur titre en Ligue des Champions en 2015.