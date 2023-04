Publié par Leonard le 03 avril 2023 à 20:48

Javier Tebas aurait transmis au parquet espagnol de fausses preuves impliquant les anciens présidents du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell.

C'est le média espagnol La Vanguardia qui a dévoilé ce lundi une information mettant en cause Javier Tebas dans le cadre de l'affaire Negreira. Le président de la Liga aurait en effet fourni de faux documents disculpant les anciens présidents du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rossel, dans les délits présumés d'administration déloyale et de détournement de fonds.

Javier Tebas s'est directement exprimé sur Twitter. "Le titre de La Vanguardia est faux. Nous n'avons accusé personne. La rédaction elle-même le confirme en soulignant ce que dit la lettre au bureau du procureur. La présente lettre n'implique pas non plus d'accusation spécifique contre qui que ce soit."

Alors qu'il exprimait sa "honte" depuis les dernières révélations de l'affaire Negreira mettant en cause le Barça, le président espagnol a appuyé son propos en s'adressant directement à Javier Godo, président éditeur de La Vanguardia, soulignant qu'il devrait "surveillez de plus près" ses journalistes "qui calomnient".

Dans un communiqué, le Barça a souhaité réagir après les révélations à l'encontre de Javier Tebas. "Ce n'est pas la première fois que Tebas utilise tous ses outils médiatiques pour nuire à Barcelone mais, en dehors de ses actions habituelles, nous n'aurions jamais imaginé qu'il tenterait de nuire à notre club avec de fausses preuves". De plus, le club blaugrana souhaiterait en cas de véracité des informations dévoilées par La Vanguardia, une démission du président de la ligue espagnole.

FC Barcelone : Une inquiétude à avoir par rapport à l'UEFA ?

De son côté, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est exprimé ce lundi sur l'affaire Negreira pour le média slovène Ekipa. En affirmant qu'il n'avait pas encore "examiné ce dossier en détail", il n'a tout de même pas caché son inquiétude. "Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football", affirme-t-il.

Pour autant, Aleksander Ceferin n'a pas souhaité s’exprimer sur les éventuelles sanctions que pourrait subir le FC Barcelone. Le club catalan n'a décidément pas fini de faire parler de lui en dehors du rectangle vert.