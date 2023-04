Publié par Timothée Jean le 07 avril 2023 à 15:06

Les problèmes s’accumulent pour le FC Lorient à 48 heures du choc contre l’ OM. Les Merlus sont confrontés à des soucis d’effectif.

3e de Ligue 1 à égalité de points avec le RC Lens, l’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre une nouvelle déconvenue. Le club phocéen, qui souhaite se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, devra rapidement entamer une série de victoires dans ce sprint final afin d’atteindre son objectif. L’ OM devra donc bien négocier son prochain déplacement sur la pelouse du FC Lorient.

Les hommes d’Igor Tudor ont pour obligation de revenir du Morbihan avec les trois points, car tout autre résultant placerait l’ OM dans une situation assez délicate dans la course à la Ligue des Champions. Les Phocéens connaissent bien l’enjeu de cette rencontre et se présenteront face aux Merlus avec un léger avantage sur le papier, puisque l’équipe adverse enregistre plusieurs absents.

Le premier de cette liste est bien le capitaine du FC Lorient, Laurent Abergel. Expulsé lors de la défaite face au LOSC (3-1) en raison d’un deuxième carton jaune reçu lors de cette rencontre, le milieu défensif est suspendu pour la réception de l’ OM. Un autre titulaire du FCL devrait lui aussi manquer cette rencontre.

Lorient-OM : Enzo Le Fée indisponible une quinzaine de jours

En tribune lors du match dernier face au LOSC (3-1) en raison d’une gêne musculaire à la cuisse, Enzo Le Fée ne s’est toujours pas remis de sa blessure. Le milieu offensif a manqué la séance d'entraînement, et selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, il sera absent durant une quinzaine de jours.

Touché à la cuisse, Enzo Le Fée serait donc quasiment forfait pour le match entre Lorient et l’ OM. Une mauvaise nouvelle pour les Merlus, d’autant plus que Théo Le Bris et Romain Faivre sont toujours incertains. L’entraîneur Régis Le Bris espère sans doute que ces blessures en cascade vont cesser au plus vite. En attendant, il devrait apporter quelques changements dans son équipe face à un OM avide de victoire. La rencontre entre les deux équipes promet d’être intense.