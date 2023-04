Publié par Thomas G. le 08 avril 2023 à 03:05

Présent devant la presse ce vendredi, deux jours après la victoire à Barcelone, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur l'avenir de trois légendes du Real Madrid.

Les Merengues se sont imposés 4-0 sur la pelouse de leur rival le FC Barcelone cette semaine. Le Real Madrid disputera donc la finale de la Coupe du Roi, le 6 mai prochain face à Osasuna. Les Madrilènes ont une nouvelle fois pu compter sur un grand Karim Benzema, auteur d’un triplé. Dans le même temps, les deux génies du milieu de terrain, Toni Kroos et Luka Modric, ont également été prépondérants dans ce triomphe madrilène.

À quelques mois de la fin de leur contrat avec le Real Madrid, les trois joueurs prouvent qu’ils ont encore le niveau pour jouer au sein de la Casa Blanca. Les Merengues négocient depuis plusieurs mois avec Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema pour prolonger leur bail, mais aucun accord n’a été trouvé. Cette semaine, ces dossiers ont pris une nouvelle tournure suite à la déclaration de Carlo Ancelotti.

Deux jours après la qualification du Real Madrid face au FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi, Carlo Ancelotti était en conférence de presse. Le technicien italien a évoqué l’avenir des trois légendes, Luka Modric (37 ans), Toni Kroos (33 ans) et Karim Benzema (35 ans). "Je pense que Modric, Kroos et Benzema seront là, la saison prochaine." Reste à savoir si les dirigeants du Real Madrid parviendront à trouver un accord avec les trois joueurs.

Real Madrid Mercato : Le Real a déjà préparé l’avenir

En parallèle de l’avenir de Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema, Carlo Ancelotti a également évoqué le futur du Real Madrid. L’ancien entraîneur du PSG estime que la nouvelle génération a les capacités pour reprendre le flambeau ."Nous devons aussi penser au jour où ils arrêteront. Nous avons de très bons jeunes joueurs, comme Camavinga, Tchouameni, Valverde et Ceballos, qui symboliseront la nouvelle génération."

Les Madrilènes sont toujours en course pour réaliser un doublé cette saison. Les hommes de Carlo Ancelotti affronteront Osasuna en finale de la Coupe du Roi et Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema pourraient continuer d’écrire l’histoire avec le Real, accompagnés par la nouvelle génération.