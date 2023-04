Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 16:06

Buteur contre le Stade Rennais (3-1) dimanche, Alexandre Lacazette n'a pas oublié la déception des supporters de l'OL et leur a adressé un message.

L'Olympique Lyonnais est loin d'avoir sauvé sa saison, mais ce succès est précieux. Après la terrible désillusion en Coupe de France, marquée par une élimination en demi-finale face au FC Nantes, le club rhodanien se devait de réagir en Ligue 1. Face au Stade Rennais, sixième du championnat, l'occasion était belle de montrer que la saison avait encore son lot d'espoir.

Huitième avant le coup d'envoi, à 8 longueurs de la cinquième place, l'OL a rendu une belle copie au Groupama Stadium ce dimanche. Menés dès la 11ème minute par un but d'Amine Gouiri, les Gones ont bien cru que le match allait tourner en faveur des Rouge & Noir. Mais cette fois, ils avaient un mental d'acier. En seconde période, les protégés de Laurent Blanc renversent le match grâce à 3 buts, de trois buteurs différents : Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

Alexandre Lacazette après OL-SRFC : « On remercie ceux qui sont venus »

Ce succès précieux face à un concurrent direct permet à l'Olympique Lyonnais de croire encore à l'Europe. Désormais, le club rhodanien est septième avec 5 longueurs de retard sur le LOSC, cinquième qui a perdu à Angers (0-1) samedi. Grand artisan de la victoire lyonnaise, Alexandre Lacazette est conscient qu'elle ne règle pas tous les maux des supporters.

Interrogé par Prime Video après le match, le capitaine des Gones leur a fait une jolie déclaration : « Depuis mercredi, il y a beaucoup de déception et réagir comme cela, c’est super, il fallait relever la tête. Les supporters, comme nous, sont déçus. On remercie ceux qui sont venus et on comprend les absents qui donnent beaucoup depuis des années et qui ne sont pas récompensés » a-t-il lancé à chaud. Après les excuses publiques du club à ses fans il y a quelques jours, l'heure est peut-être à la réconciliation.