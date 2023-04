Publié par Gary SLM le 10 avril 2023 à 11:46

Le mercato estival approche à grands pas pour l'OM et les rumeurs d'un départ de Mattéo Guendouzi de l’Olympique de Marseille se font persistantes.

Le milieu de terrain marseillais, arrivé d'Arsenal, a réalisé une saison mitigée malgré quelques bonnes performances. Mais ses relations tendues avec Igor Tudor, son entraîneur, ne l'incitent pas à envisager son avenir au club. L'entraîneur de l'OM s'est parfois passé des services de Guendouzi dans des matchs importants. Selon des sources proches du club, le joueur de 23 ans pourrait faire ses valises à la fin de la saison.

OM : Mattéo Guendouzi pointe les responsables du nul

Pour l'heure, Mattéo Guendouzi est frustré par le match nul de l'OM face à Lorient. Il ne cache pas sa déception quant à la performance offensive de l'équipe. Le milieu de terrain marseillais a analysé les manquements dans le jeu de son équipe, quitte à pointer les insuffisances de certains de ses partenaires.

"Le match était à notre portée ce soir. On a manqué de réalisme dans la dernière passe, dans le dernier centre, dans le dernier geste", regrette Mattéo Guendouzi avant d'ajouter "On a été costaud et solide défensivement, mais voilà offensivement, il nous a manqué des choses, je pense notamment à la dernière passe, au dernier centre."

L'OM a laissé passer une bonne occasion de rejoindre le RC Lens au nombre de points pour accentuer la pression sur le PSG qui n'aurait été qu'à 6 points d'avance. Après ce match nul de l'OM face au FC Lorient, Mattéo Guendouzi a mis le doigt sur les manquements à corriger en ajoutant : "On a eu des possessions très hautes, des longues possessions, on a eu de belles séquences. On a réussi à pénétrer dans les 15-20-30 derniers mètres, il nous a manqué ce dernier centre. Plusieurs fois, on aurait pu mieux faire".

Avec cette façon de parler franchement, Mattéo Guendouzi ne va pas se faire que d'amis dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Mais que peut encore redouter un joueur qui a déjà la tête ailleurs ? Après sa mise à l'écart mal-digérée les semaines passées, le milieu de terrain marocain annoncé à Aston Villa s'imagine rejoindre la Premier League en fin de saison.