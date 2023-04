Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 12:31

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, l’ OM sera sur la pelouse de Lorient ce dimanche à 20h45. Découvrez le groupe convoqué par Igor Tudor pour ce match.

Après les victoires du Racing Club de Lens et du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de l’emporter ce dimanche soir face au FC Lorient pour ne pas se faire trop distancer dans la course pour le titre. Très performant à l'extérieur, l' OM ira donc au stade du Moustoir avec l’ambition de revenir sur la Canebière avec les trois points de la victoire. Et pour tenter de s'imposer pour ne pas perdre de points sur le PSG et le RC Lens, Igor Tudor a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement chez les Merlus.

Le groupe de l’ OM pour le déplacement à Lorient

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Kolosinac, Gigot, Clauss, Bailly, Tavares, Kabore, Balerdi

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Under, Sanchez, Payet, Vitinha, Mughe

Malgré des résultats décevants à domicile, l’ OM peut s’appuyer sur une excellente dynamique à l’extérieur, dont notamment huit victoires de suite en dehors du stade Vélodrome. Des statistiques qui font de l’ OM la meilleure équipe du championnat en déplacement. Marseille peut donc revenir à égalité du RC Lens, deuxième, et à six points du Paris Saint-Germain, le leader. Pour ce choc de clôture de la 30e journée de Ligue 1, Régis Le Bris, le coach l’orientais, devra se passer des services d’Yvon Mvogo, Julien Laporte, Gédéon Kalulu, Théo Le Bris et Enzo Le Fée, tous blessés, ainsi qu’Igor Silva et Abergel, suspendus. Du côté de l’ OM, Igor Tudor accompagne son groupe à Lorient sans Azzedine Ounahi et Amine Harit, à l’infirmerie.

La composition probable du FC Lorient

Gardien : Mannone

Défenseurs : Meïté, Talbi, Le Goff

Milieux : Cathline, Aouchiche, Makengo, Ponceau, Yongwa

Attaquants : Faivre, Dieng.

L’équipe possible de l’ OM

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot, Kolasinac

Milieux : Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares

Attaquants : Ünder, Malinovskyi - Sanchez.