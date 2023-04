Publié par Thomas G. le 11 avril 2023 à 10:13

Conscient de la nécessité de recruter un attaquant pour pallier au futur départ de Jonathan David, le LOSC aurait coché le nom d'un attaquant de Ligue 1.

Depuis la nomination de Paulo Fonseca, le LOSC a entamé un nouveau projet pour retrouver la Coupe d’Europe. Malgré les nombreux départs à l’intersaison, les Dogues sont toujours en course pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. À 8 journées de la fin du championnat, les Dogues sont 5e et donc virtuellement qualifiés pour la Ligue Europa Conference. Une éventuelle participation à cette compétition pourrait renforcer l’attractivité du projet lillois et faciliter le mercato du LOSC.

Cet été, les dirigeants de Lille devraient une nouvelle fois se montrer très actifs sur le marché des transferts. Les Dogues souhaiteraient recruter un nouvel attaquant pour préparer la succession de Jonathan David. L’international canadien pourrait quitter le LOSC lors du mercato estival pour rejoindre un grand club. Dans cette optique, les Lillois s’activent depuis plusieurs semaines pour dénicher le remplaçant idéal. Après avoir pris des renseignements sur l’attaquant argentin du Feyenoord Rotterdam, Santiago Gimenez, les Dogues auraient coché un nouveau nom.

Selon les informations de Santi Aouna, les dirigeants du LOSC seraient très intéressés par l’attaquant du Stade de Reims, Folarin Balogun. Le buteur de 21 ans pourrait être la priorité de Lille cet été.

LOSC Mercato : Lille passe à l’action pour Folarin Balogun

Auteur de 18 buts pour sa première saison en Ligue 1, Folarin Balogun impressionne avec le Stade de Reims. L’attaquant prêté par Arsenal est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France et ses performances ne sont passées inaperçues. En plus de l’intérêt du LOSC, Folarin Balogun serait également dans le viseur de l’AS Monaco et de l’AC Milan.

En parallèle, l’attaquant de 21 ans souhaiterait retourner en Angleterre pour s’imposer à Arsenal. Néanmoins, la forte concurrence en attaque chez les Gunners pourraient pousser Folarin Balogun à partir et faire les affaires du LOSC. Reste à savoir si les Dogues parviendront à convaincre le buteur.