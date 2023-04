Publié par Enzo Vidy le 11 avril 2023 à 11:18

Alors que l' OM sera en déplacement face à l' OL le 23 avril prochain, un défenseur de Marseille est d'ores et déjà forfait.

La période actuelle n'est pas la meilleure pour l' OM, loin de là. Depuis le retour de la trêve, les Marseillais n'ont pris que deux points sur six possibles, avec deux matches nuls face à Montpellier (1-1), et plus récemment à Lorient (0-0). Les conséquences sont immédiates au classement, les hommes d'Igor Tudor ont désormais deux points de retard sur le RC Lens, qui occupe seul la 2e place du championnat.

Et si le calendrier semblait plutôt clément avec l' OM jusqu'à présent, les choses vont nettement se corser. Après la réception de l'ESTAC, dimanche prochain au Vélodrome, les Olympiens iront défier l'OL au Groupama Stadium, dans un match toujours sous haute tension entre les deux Olympiques. En plus du contexte très particulier autour de cette rencontre, l'enjeu pourrait également être de taille pour les deux formations.

En effet, l' OM sera certainement encore en course pour la deuxième place, tandis que l'OL pourrait encore avoir la possibilité d'accrocher une place européenne en fin de saison. À moins de deux semaines du choc, Igor Tudor enregistre déjà l'absence d'un défenseur.

OM : Leonardo Balerdi suspendu face à l'OL

Il est revenu d'une suspension de deux matches dimanche dernier à Lorient, mais a malheureusement écopé d'un carton jaune. Le retour de Leonardo Balerdi en tant que titulaire ne s'est pas très bien passé. En plus de son avertissement reçu à la 87e minute, le défenseur argentin n'a pas été vraiment rassurant défensivement, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant.

Son carton jaune ne sera pas sans conséquence pour l' OM. Le 23 avril prochain face à l'OL, Leonardo Balerdi sera suspendu, ce qui supprime une solution défensive pour Igor Tudor et son équipe. Toutefois, au vue des dernières prestations plus que moyennes du défenseur argentin, son absence au Groupama Stadium est peut-être un mal pour un bien.