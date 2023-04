Publié par Gary SLM le 11 avril 2023 à 05:26

La pression est à son comble pour l' OM, qui doit retrouver sa dynamique offensive et ses victoires pour espérer finir sur la deuxième marche du podium. Après deux matches nuls décevants, l'entraîneur croate Igor Tudor est conscient qu'il doit trouver des solutions rapidement pour répondre aux attentes de ses dirigeants et du public marseillais.

OM : les yeux rivés sur Igor Tudor

Si la défense à trois est une option solide pour l'OM, Igor Tudor doit trouver de nouveaux mécanismes pour son équipe en attaque. Le système de jeu pourrait être légèrement modifié pour passer à un 3-4-1-2, avec un meneur axial derrière deux attaquants, offrant ainsi plus de présence dans l'axe du terrain.

Tudor doit également remettre en question la composition de son équipe. En effet, certains joueurs titulaires marquent le pas et le jeu de l'Olympique de Marseille manque de fraîcheur mentale. L'entraîneur pourrait peut-être donner sa chance à d'autres joueurs pour relancer la concurrence au sein de l'équipe et booster la motivation.

La réussite de l'OM repose également sur la capacité de l'équipe à trouver des espaces et des solutions face à des blocs défensifs resserrés. Pour cela, il est important que les joueurs fassent preuve de justesse technique et que le meneur de jeu soit inspiré. Dimitri Payet pourrait bien être l'atout clé dans cette période difficile.

En somme, Igor Tudor doit être en mesure de remobiliser son équipe en trouvant de nouvelles solutions offensives et en donnant sa chance à d'autres plutôt que d'insister avec ceux qui n'arrivent plus à faire la différence. Les enjeux dans cette fin de saison sont élevés pour l'OM, qui doit retrouver sa place de second du PSG pour s'assurer une qualification tranquille en Ligue des champions.

Aussi bien les fans que les dirigeants attendent, demandent, à l'entraîneur phocéen d'user de ses dernières ressources techniques pour éviter de gâcher la saison dans cette dernière ligne droite. Il ne pourrait autrement pas suivre à une absence de l'équipe olympienne de la prochaine ligue des champions.