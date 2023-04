Publié par ALEXIS le 11 avril 2023 à 22:18

L’ ASSE est quasi assurée du maintien après sa victoire face au Paris FC. Saint-Etienne devrait rapidement se pencher sur deux gros dossiers.

L’ ASSE a enchaîné un 9e match en Ligue 2 sans défaite, samedi, au stade Charléty. Les Verts ont infligé une défaite au Paris FC (4-2) et sont remontés d’un rang à la 11e place. Ils sont presque assurés du maintien à 8 journées de la fin du championnat. Alors que la barre symbolique de 43 points est visée pour officialiser le maintien de l’AS Saint-Etienne, le spécialiste Fabien Torre assure que la relégation de l' ASSE, avec 39 points, est "quasi impossible" après leur victoire à Paris.

Maintenant que l’ ASSE est presque assurée du maintien, ses dirigeants seraient bien inspirés de se pencher sur la préparation de la saison prochaine, et notamment sur le mercato estival. Ils devraient anticiper les signatures de joueurs qui leur ont permis de redresser la barre. Or, Roland Romeyer veut attendre la fin de saison. « Je me concentre sur cette fin de saison, et après le 2 juin (date de la fin du championnat), on passera à autre chose. On se mobilisera pour d’autres projets qui ne sont pas d’actualité », a-t-il annoncé la semaine dernière.

ASSE Mercato : Balbir, « c'est maintenant qu'il faut convaincre Krasso et Nkounkou »

Selon Denis Balbir, c’est une erreur de vouloir attendre la fin de saison pour boucler les dossiers prioritaires, notamment ceux de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. Dans sa chronique pour But Football Club, le journaliste et supporter de l’ ASSE prévient les dirigeants stéphanois du danger qu'ils courent à attendre la fin de saison pour prolonger leur buteur et lever l’option d’achat du défenseur prêté par Everton. « Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, c’est maintenant qu’il faut enchainer leurs signatures », a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : « Il est important de se pencher sur les cas Krasso et trouver un accord pour le conserver. Il faut vite lever l’option d’achat de Nkounkou. C’est le joueur qu’il fallait à l’ ASSE à un poste où on s’est plaint d’avoir une faiblesse. Les Verts vont devoir accélérer ces dossiers, car il y aura des sollicitations pour les deux joueurs. C’est maintenant qu’il faut être convaincant, c’est maintenant qu’il faut enchainer leurs signatures. »