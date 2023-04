Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 15:43

Alors que l' ASSE lui a proposé une nouvelle prolongation de contrat, Jean-Philippe Krasso pourrait lâcher Saint-Etienne en fin de saison.

Après plusieurs semaines en suspens, les négociations entre l’ ASSE et Jean-Philippe Krasso ont repris. La direction stéphanoise veut boucler rapidement la prolongation de contrat du prolifique attaquant, afin de se pencher sur la préparation de la saison prochaine. Mais selon les informations de But Football Club, le buteur de l’AS Saint-Etienne a encore repoussé l’offre du club ligérien.

Comme il le laisse souvent entendre, il veut poursuivre l’aventure dans le Forez, mais attend une meilleure proposition de la part des décideurs de l’ ASSE, au vue des offres plus alléchantes reçues.

ASSE Mercato : Un salaire de 45 000 € brut mensuels proposé à Krasso

La source croit savoir que le montant proposé à Jean-Philippe Krasso est de 45 000 euros brut mensuels, soit un peu plus de deux fois et demi son salaire actuel. L’international ivoirien toucherait ainsi 17 000 euros, selon les chiffres de L’Équipe, l’un des plus bas salaires du vestiaire de l’ ASSE. Dans le classement dévoilé par le quotidien sportif en mars dernier, quatre recrues hivernales (Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Lamine Fomba et Niels Nkounkou) et deux autres recrues estivales : Anthony Briançon et Ibrahima Wadji, composent le top 6 des plus gros salaires chez les Verts.

Actuel meilleur buteur de l’ ASSE et deuxième meilleur buteur de Ligue 2, avec 14 buts et 8 passes décisives en 26 matches disputés, Jean-Philippe Krasso souhaiterait être aligné sur les revenus de Gaëtan Charbonnier. L’attaquant recruté en tant que joker à l’AJ Auxerre, en décembre 2022, toucherait 100 000 euros par mois, en plus des primes et bonus dans son contrat.