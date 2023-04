Publié par Timothée Jean le 12 avril 2023 à 14:56

Suite aux récentes contre-performances de l’ OM, Igor Tudor subit une vague de critiques. L'entraîneur fait aussi l’objet de reproches en interne.

À Marseille, le vent peut tourner très vite. Il suffit de quelques résultats défavorables pour ébranler une position qui semblait confortable un peu plus tôt. Et ce phénomène, Igor Tudor est en train de l'apprendre à ses dépens. Le technicien croate, qui faisait l’unanimité à l'Olympique de Marseille après un début d’année 2023 impressionnant, marqué par une série de victoires, est désormais de plus en plus contesté.

Bon nombre d’observateurs et de supporters de l’ OM pointent du doigt son coaching et son système de jeu presque immuable en 3-4-2-1. Malgré les récents échecs de son équipe sur le plan national, Igor Tudor ne change pas son système de jeu et les résultats en pâtissent depuis le Classico perdu face au PSG (0-3). À 8 journées de la fin de saison, l’ OM n’avance plus.

Tenu en échec par Montpellier (1-1) à domicile il y a une semaine, l’ OM a concédé un deuxième match nul consécutif dimanche soir sur la pelouse du FC Lorient (0-0). À force de perdre des points dans ce sprint final, le club phocéen a cédé la 2e place de Ligue 1 au profit du RC Lens qui compte à présent deux points d’avance sur les Marseillais. Dans de telles conditions, la pression s'accentue autour du coach marseillais et même au sein de son vestiaire.

OM : Igor Tudor fait l’objet de reproches en interne

La Provence révèle en effet que, dans le vestiaire de l’ OM, de nombreux joueurs - et pas des moindres - se posent des questions sur Igor Tudor, ses compositions d'équipe et sur ses choix tactiques jugés parfois incompréhensibles. C’est notamment le cas deJonathan Claussqui n’avait pas hésité à critiquer publiquement les décisions et les remplacements de son entraîneur lors du match nul face au RC Strasbourg (2-2).

Les deux hommes se sont expliqués à l’abri des regards indiscrets, mais Igor Tudor n’aurait pas vraiment apprécié cet affront. Pourtant, la grogne s’amplifierait de plus en plus en interne. Les joueurs de l’ OM ne savent pas trop sur quel pied danser : un jour, Igor Tudor dit comprendre une certaine résignation du vestiaire, la semaine suivante, il lance un nouvel avertissement à ses joueurs sur leur attitude. Un fonctionnement pas toujours facile à suivre pour les coéquipiers de Valentin Rongier.

Igor Tudor a déjà vécu de pareils moments en début de saison, où il faisait face à un vestiaire de l’ OM récalcitrant. L’ancien entraîneur du Hellas Vérone était finalement parvenu à trouver la bonne formule pour imposer un football efficace à Marseille et fédérer les forces vives de son équipe.

OM : Une fin de saison décisive pour Igor Tudor

Alors que les reproches s’intensifient semaine après semaine, l'entraîneur de l' OM devra rapidement retrouver la bonne combinaison pour guider son OM vers la 2e place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Car si le club phocéen ne parvient pas à atteindre cet objectif, l'entraîneur croate se retrouverait immédiatement sur un siège très inconfortable.

D’ailleurs, Pablo Longoria n’exclut pas un éventuel départ de son entraîneur en fin de saison. « J’aimerais que Tudor reste, mais je n’ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir », avait indiqué le président de l’ OM dans une récente interview accordée au Figaro.

Pour le moment, l’avenir d’Igor Tudor n’est pas menacé, mais l' OM devra vite renouer avec le succès dimanche prochain face à Troyes en vue de ramener un peu plus de sérénité dans ses rangs. Ce qui permettrait aussi au technicien croate de se donner un peu de répit. Les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur, ils devront tout faire pour sécuriser leur place sur le podium.