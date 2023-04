Publié par ALEXIS le 14 avril 2023 à 01:56

Évoquant le redressement spectaculaire de l’ ASSE en 2023, Laurent Batlles a tenu à souligner le rôle déterminant, mais peu en vue d’un membre de son staff.

Dans une longue interview à Evect, l’entraineur de l’ ASSE a évoqué plusieurs sujets, notamment sa méthode de travail et la remontée spectaculaire de son équipe en Ligue 2. Sur le deuxième sujet, il faut rappeler que l’AS Saint-Etienne était dernière du championnat après 18 journées.

Menacés de relégation en National fin 2022, les Verts ont repris du poil de la bête pendant la phase retour du championnat. Ils ont ainsi redressé la barre, notamment gràace à l’apport des recrues hivernales. L’ ASSE est maintenant 11e et quasi assurée du maintien en Ligue 2, à 8 journées de la fin de la saison.

ASSE : Batlles souligne le travail d'un ingénieur en mathématiques

Au-delà du nouvel état d’esprit apporté par les renforts dans le vestiaire stéphanois et du changement tactique de Laurent Batlles, l’entraineur des Verts insiste sur le rôle de l’un de ses collaborateurs. Selon lui, la touche de ce dernier a aussi favorisé les bons résultats de l’ ASSE. « Un ingénieur en mathématiques dans la cellule de recherche ! Il nous donne des billes supplémentaires, en plus du travail des analystes vidéo (Romain Brottes et Sonny Vitulli) », a indiqué le coach de 47 ans.

« Il y a une base de données sur l'équipe adverse et sur sa forme actuelle. On peut ensuite aller chercher individuellement sur le profil d’un joueur ou d’un autre. C'est Manu Da Costa (entraineur adjoint de l' ASSE) qui s'en occupe, notamment sur des points spécifiques. Ensuite, les analystes vidéos travaillent avec un site qui leur permet d'avoir toute une base de données et de tirer de gros enseignements sur l'équipe adverse », a expliqué Laurent Batlles.