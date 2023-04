Publié par Timothée Jean le 14 avril 2023 à 02:35

Alors que l' OM sera en déplacement pour affronter l' OL le 23 avril prochain, Igor Tudor vient de recevoir une bonne nouvelle pour l'olympico.

L’Olympique de Marseille perd des points dans la course au podium. Depuis la fin de la trêve internationale, les Marseillais n’avancent plus en championnat Ligue 1. Ils ont enchainé deux matchs nuls consécutifs face à Montpellier (1-1), et plus récemment à Lorient (0-0). Les conséquences de ces contre-performances sont immédiates au classement.

L’ OM compte à présent deux points de retard sur le RC Lens, qui occupe seul la 2e place de Ligue 1. Les hommes d’Igor Tudor ne peuvent plus se permettre une nouvelle déconvenue dans ce sprint final. Ils devront rapidement entamer une série de victoires en vue de remonter au classement. Mais cet objectif sera très difficile à aller chercher face à des adversaires redoutables.

Après la réception de Troyes dimanche prochain au Vélodrome, l’ OM a rendez-vous avec l'OL au Groupama Stadium, pour un Olympico qui promet d’être intense. Les Marseillais devront bien négocier ce déplacement périlleux en vue de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Et à moins de deux semaines de choc, Igor Tudor a reçu une bonne nouvelle.

OM : Leonardo Balerdi ne sera pas suspendu face à l’OL

Revenu d’une suspension de deux matchs, Leonardo Balerdi a écopé d’un avertissement lors du match nul de l' OM face à Lorient. Le défenseur argentin était alors considéré comme forfait pour le déplacement à l’ OL en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Mais le joueur de 24 ans ne sera finalement pas suspendu pour une raison précise.

Comme l’explique Karim Attab, journaliste de Maritima Médias sur son compte Twitter, « Leo Balerdi ne sera pas suspendu après son carton jaune reçu contre Lorient. Les cartons jaunes s’effacent lorsqu’il y a une expulsion. Ceci peut aussi expliquer la sanction de deux matchs ferme après le rouge de Strasbourg ».

Igor Tudor pourra donc compter sur son roc défensif face aux Gones. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund comptabilise 37 rencontres disputées cette saison et conserve toujours la confiance de son entraîneur. Malgré les critiques, il a été titularisé face à Lorient et livré une solide prestation. Le défenseur central de l' OM sera très attendu lors du choc face à l’Olympique Lyonnais.