Publié par ALEXIS le 17 avril 2023 à 19:05

L’ ASSE pourrait faire un grand pas vers le maintien face à Grenoble. De plus, de bonnes nouvelles sont attendues à Saint-Etienne pour la fin de saison.

20e de Ligue 2 fin décembre, l’ ASSE a réussi une remontée remarquable au classement se sauvant de la relégation. Avant d’affronter Grenoble, ce lundi au stade des Alpes, les Verts sont provisoirement 12e avec 39 points. Mais ils ont la possibilité de se hisser à la 9e place en cas de victoire, lors du match en clôture de la 31e journée.

L’AS Saint-Etienne aurait ainsi 11 points d’avance sur le premier club relégable, qui est Laval. Elle serait ainsi quasi assurée du maintien. Pour rappel, l’équipe de Laurent Batlles est invaincue lors de ses 9 derniers matchs en championnat. Elle a enregistré 6 victoires et 3 nuls, soit 21 points pris sur 27 possible.

ASSE : Les retours de Briançon et Bamba annoncés plus tôt que prévu

En attendant de valider officiellement son maintien, l’ ASSE a reçu de bonnes nouvelles. L’entraîneur du club ligérien a annoncé les retours d'Anthony Briançon et Kader Bamba. Alors que leur retour était prévu dans 4 à 6 semaines, selon le communiqué médical officiel du club, Laurent Batlles apprend que le capitaine et l’ailier blessés pourraient revenir plus tôt que prévu. « Kader Bamba et Anthony Briançon sont forfaits pour un moment encore, mais en fonction de leurs sensations, ils pourront peut-être reprendre plus tôt que les 6 semaines annoncées. »

Le technicien de l’ ASSE a également livré une deuxième bonne nouvelle, confirmant le retour de Gaëtan Charbonnier à l’Etrat cette semaine. « Charbo continue de travailler. Il va reprendre la course cette semaine et il sera bientôt de retour à L’Étrat, a-t-il annoncé. On est en contact très régulièrement avec lui. On continue de le soutenir parce qu’il est très important pour le vestiaire. » Opéré du genou droit en février, à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur, l’attaquant de 34 ans est à Clarefontaine en rééducation.