Publié par ALEXIS le 12 avril 2023 à 08:09

Charbonnier, attaquant de l’ ASSE, a fait une nouvelle annonce sur son retour à la compétition, alors qu'il est en rééducation après son opération au genou.

Blessé au genou droit et opéré en février dernier, Gaëtan Charbonnier ne rejouera plus avec l’ ASSE cette saison. Néanmoins il fait des efforts pour revenir à la compétition dans un délai plus court que celui prévu par le protocole mis en place par le staff médical du club ligérien. La semaine dernière, Gaëtan Charbonnier a publié des images de lui en pleine course, mais sur tapis "anti-gravité", en salle.

ASSE : Gaëtan Charbonnier pourrait revenir avant l'heure

Quelques jours plus tôt, la recrue hivernale de l'AS Saint-Étienne avait donné des nouvelles rassurantes sur sa rééducation, sur France Bleu Saint-Étienne Loire : « L'évolution est très bonne. Je bosse tranquille, ce n'est pas une course contre la montre. Certains délais sont incompressibles […]. Il faut s'armer de patience […] »

Gaëtan Charbonnier est à Clairefontaine où il est suivi par des médecins spécialisés dans les blessures et la prise en charge des sportifs de haut niveau. Il a également des séances à l’Etrat où il a débuté sa rééducation.

ASSE : Charbonnier rapproche sa reprise

Dans le dernier Maxi Ligue 2 sur beIN Sports, le joker de l’ ASSE a fait deux nouvelles annonces sur l'évolution de sa rééducation. Il a confirmé qu’il est en avance sur le protocole initial.

« Tout va bien, je positive au maximum, ça me fait avancer comme il faut au niveau de ma rééducation. On fera le bilan ce mardi avec le docteur et les kinés. Pour le moment, ça suit son cours et même très bien. Je suis un peu en avance […] », a-t-il fait savoir.

La deuxième bonne nouvelle lâchée par le joueur de 34 ans est la reprise de la course sur la pelouse. « Je devrais reprendre la course en extérieur cette semaine », a annoncé Gaëtan Charbonnier. Pour rappel, il a disputé 7 matchs et a inscrit 3 buts en Ligue 2 avant sa blessure, le 11 février, face à Dijon.