Publié par Enzo Vidy le 18 avril 2023 à 01:07

Alors que le LOSC est en course pour une place européenne, Paulo Fonseca serait sur le départ de Lille à l'issue de la saison.

Arrivé l'été dernier sur le banc du LOSC, Paulo Fonseca a redonné une âme à cette équipe lilloise. Avec un jeu séduisant porté vers l'avant, les Dogues font parties des équipes les plus agréables à voir jouer cette saison. Malgré des résultats en dent de scie à certaines périodes, les Lillois sont toujours en course pour une place européenne, et occupent actuellement la 5e place du championnat.

Désormais, l'objectif est clair, le LOSC veut disputer la Coupe d'Europe l'an prochain, et va devoir faire preuve de régularité sur les derniers matchs à venir. Après un faux pas assez inattendu à Angers le week-end dernier, les Dogues étaient attendus dimanche face à Montpellier. Dans une rencontre difficile, et en étant mené 1-0 à la pause, le LOSC a finalement inversé la tendance pour s'imposer 2-1. Une victoire importante pour Paulo Fonseca qui veut absolument atteindre ses objectifs en fin de saison. En revanche, le voir continuer avec les Dogues à l'issue de l'exercice paraît peu probable, d'après Daniel Riolo.

LOSC Mercato : Selon Daniel Riolo, Paulo Fonseca ne restera pas

Présent dimanche soir dans l'After Foot, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la situation de Paulo Fonseca au LOSC, et a affirmé que ce dernier ne serait pas sur le banc lillois la saison prochaine. "Le problème du LOSC est qu’il va devoir reconstruire cet été. Paulo Fonseca n’a pas envie de rester. Ça va être une grosse perte pour Lille de le perdre, car c’est un très bon entraîneur. Il y a de grandes chances qu’il s’en aille."

Après ces déclarations, nul doute que Paulo Fonseca devrait être questionné sur son avenir lors des prochaines conférences de presse. En attendant, le LOSC est déjà pleinement tourné vers son prochain rendez-vous, qui aura lieu samedi prochain à Auxerre.