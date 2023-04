Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2023 à 19:35

Engagé avec l’AS Rome jusqu’en juin 2024, José Mourinho fait partie des plans du PSG pour l’éventuelle succession de Christophe Galtier. Mais le Brésil pourrait tout gâcher dans ce dossier.

Sauf énorme surprise, le Paris Saint-Germain devrait remercier Christophe Galtier à la fin de la saison en cours. Après une saison très décevante, avec notamment une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France contre l’OM, le PSG s’apprête à vivre de nouveaux changements et Galtier ne devrait pas y échapper. Si les noms de Zinédine Zidane, Mikel Arteta et Thiago Motta sont évoqués, « José Mourinho reste très emballé à l’idée de prendre les rênes du club », selon les informations relayées ce lundi par le site Foot Mercato. Luis Campos, le conseiller football du Paris SG, apprécierait le profil de son compatriote, surtout sa capacité à gérer un vestiaire de stars. Sauf que le club de la capitale française n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Mourinho, plan B du Brésil après Ancelotti ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par le tabloïd britannique The Athletic, la fédération brésilienne de football tentera sa chance avec José Mourinho si Carlo Ancelotti, grand favori pour le poste, venait finalement à poursuivre son aventure avec le Real Madrid. Le média anglais explique que les dirigeants auriverde privilégient, en cas d'issue négative pour Ancelotti, la piste Mourinho, dont le palmarès, la personnalité et le fait de parler la même langue que les Brésiliens apparaissent comme des éléments très solides en sa faveur. Pour autant, le Paris SG et le Brésil devront compter avec la concurrence d'Al-Nassr, le richissime club saoudien où évolue Cristiano Ronaldo, et qui serait prêt à offrir à faire du Special One l’entraîneur le mieux payé de la planète avec un salaire de 60 millions d’euros par saison.