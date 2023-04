Publié par Timothée Jean le 18 avril 2023 à 19:12

En cette fin de saison, la direction de l’ OM est sur tous les fronts et pourrait boucler une signature pour le moins inattendue en défense.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’ OM se montre très actif en période de mercato. Après avoir déjà enregistré l'arrivée de trois nouvelles recrues en janvier dernier, la direction de l’Olympique de Marseille continue de travailler en coulisse pour attirer de nouveaux renforts lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et comme l’hiver dernier, le renforcement du secteur offensif sera l’une des priorités de l’ OM.

Les dirigeants marseillais explorent déjà plusieurs pistes dans ce sens. La presse britannique révèle que la direction de l’ OM aurait déjà établi les premiers contacts avec Wilfried Zaha qui arrive en fin de contrat avec Crystal Palace. Les noms de Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) et Loïs Openda (RC Lens) sont aussi associés à l’Olympique de Marseille. Un possible recrutement qui a forcément de quoi faire rêver bon nombre de supporters marseillais.

Mais l’OM pourrait également boucler une signature inattendue en défense avec Issa Kaboré. Profitant de la méforme de Nuno Tavares, le latéral droit burkinabé a eu les faveurs d’Igor Tudor qui l’a aligné contre Troyes dimanche dernier. Et le joueur de 21 ans s’est montré à la hauteur des attentes placées en lui.

OM Mercato : Issa Kaboré finalement conservé à Marseille ?

Vivement critiqué depuis son arrivée à l’ OM, Issa Kaboré a répondu à ses détracteurs sur le terrain. Tonique, offensif et dynamique sur les 90 minutes, l’international burkinabé a été tout bonnement excellent dimanche soir face à Troyes.

Pour un joueur peu emballant, considéré comme une simple doublure de Jonathan Clauss, l’ancien défenseur de KV Mechelen semblait totalement métamorphosé. Un état de forme suffisant pour convaincre la direction de l’ OM de lever son option d’achat estimée à 20 millions d’euros ? Eric Di Meco n’exclut pas cette éventualité.

L’ancien arrière gauche de l' OM voit un bel avenir pour Issa Kaboré, en espérant qu’il reste performant et régulier à Marseille. « Kaboré a amené beaucoup d’allant, il y a eu beaucoup de points positifs dans son jeu. On ne va pas minimiser sa performance à cause de l’adversité, il demande à être revu. C’est un jeune joueur qui a du jus, j’aimerais le voir sur la longueur, s’il gomme ses petits défauts et s’il progresse pour être un jour, pourquoi pas, le latéral droit de l’Olympique de Marseille », a analysé Eric Di Meco sur les ondes de BFM TV.